Nico Williams au PSG, c’est le cauchemar de Chelsea

Battu par le Bayern Munich sur la piste du Français Michael Olise, Chelsea espère se consoler avec le transfert de Nico Williams. Mais le dossier n’est pas simple à cause des exigences financières de l’ailier espagnol, sans compter la concurrence du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain.

Sauf rebondissement, le Bayern Munich s’apprête à réaliser le gros coup de ce début de mercato. Le cador allemand a convaincu l’ailier de Crystal Palace Michael Olise et va payer les 71 millions d’euros de sa clause libératoire. C’est donc un échec pour Chelsea qui espérait recruter le Français. Battus, les Blues vont maintenant se rabattre sur leur alternative Nico Williams (21 ans). L’international espagnol fait partie des joueurs les plus en vue pendant l’Euro 2024. D’où la volonté de Chelsea de l’attirer le plus vite possible, annonce le média TEAMtalk.

L’objectif est de devancer la concurrence déjà représentée par le FC Barcelone, ralenti par ses problèmes avec le fair-play financier de la Liga, et surtout par le Paris Saint-Germain. Rappelons que le champion de France a choisi de renforcer son couloir gauche après le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid. Recalé par Naples suite à son offre pour Khvicha Kvaratskhelia, le club francilien pourrait lui aussi se consoler grâce à l’ailier de l’Athletic Bilbao. D’autant que sa clause libératoire à 58 millions d’euros ne représente pas un obstacle insurmontable.

🚨🔵 Chelsea position on Nico Williams has not changed: appreciating him as was on shortlist already last summer, but current package too expensive.



Release clause over €58m + taxes with main payment upfront and salary requests considered too high.



↪️ https://t.co/u30sipKw1q pic.twitter.com/dVn5FmPuuM