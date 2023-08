Neymar flambe et réveille brutalement le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Si Paris n’a pas encore fait se lever les foules à l’occasion du dernier match amical face à Jeonbuk (3-0), Neymar a porté son équipe avec un doublé et une passe décisif.

Titulaire surprise, Neymar a joué 90 minutes, et il les a très bien jouées. Le Brésilien aura été l’une des rares satisfactions de ce match où Luis Enrique avait énormément faire tourner, quitte à placer des joueurs à des postes inhabituels. Les regards étaient tournés vers le numéro 10 du PSG, et notamment sur les premiers contacts face à une équipe sud-coréenne qui ne le ménageait pas particulièrement. Peu avant la pause, il effectuait un enchainement dans la surface et son tir, dévié, rentrait avec le poteau pour son premier but de la saison (1-0, 40e).

Pas le dernier puisqu’il doublait la marque sur une ouverture de Fabian Ruiz, et un face à face facilement remporté par Neymar (2-0, 83e). Toujours pas fatigué, il restait sur le terrain jusqu’au bout, le temps de délivrer une passe décisive bien touchée pour Asensio, dont le tir puissant faisait mouche (3-0, 88e). Des motifs de satisfaction pour Luis Enrique, même si la tournée asiatique du Paris SG n’aura clairement pas été transcendante.