Neymar en Arabie Saoudite, tout s'accélère

La carrière parisienne de Neymar est bien partie pour s'achever dans les prochaines semaines. Plusieurs sources confirment que le numéro 10 brésilien a demandé à quitter le PSG et que le club de la capitale a donné son accord. L'Arabie Saoudite traîne dans le coin.

Cette fois les planètes s’alignent et quelques mois après avoir aligné en Ligue 1 la ligne offensive la plus incroyable de l’histoire du football avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s’apprête à perdre les trois stars en un seul été. Tandis que le septuple Ballon d’Or brille sous le maillot de Miami, et que le champion du monde 2018 français prépare sa sortie dans le loft parisien, c’est désormais Neymar qui est sur le départ. France Bleu Paris confirme que, malgré les démentis du père de Neymar, ce dernier a bien demandé aux dirigeants du Paris Saint-Germain de partir. Ce mercredi, Luis Campos et Luis Enrique ont reçu le joueur recruté pour 222 millions d’euros en 2017, et ils l’ont prévenu qu’il ne comptait pas sur lui, au point même de ne pas l’intégrer dans l’opération de communication avec la LFP. Cela tombe bien, un club saoudien tape déjà à la porte.

Neymar a une offre très importante en Arabie Saoudite

Bruno Salomon, journaliste proche du PSG, précise que Neymar a déjà dans les mains une proposition financièrement « très importante » d'un club saoudien, à priori Al-Hilal, qui dans le même temps discute également avec les dirigeants parisiens d'un possible transfert de Marco Verratti. Al-Hilal, qui avait proposé un contrat record à Kylian Mbappé, apprécie les joueurs parisiens, et a donc formulé une offre à Neymar, lequel ne l'a toutefois pas encore étudiée. Sachant que Neymar a encore quatre ans de contrat avec le Paris Saint-Germain et un salaire annuel de 32 millions d'euros, la piste qui mène l'attaquant brésilien au FC Barcelone est illusoire. Le Barça ne parvenant pas encore à inscrire Gundogan sur sa liste, on voit mal comment il pourrait ficeler le retour de l'ancien chouchou du Camp Nou.

Autre piste évoquée par la radio francilienne, celle de la Premier League, mais là encore aucun club ne s'est présenté pour faire signer Neymar. Mauricio Pochettino, qui n'était pas un fan délirant du joueur brésilien lorsqu'il dirigeait le PSG, n'ayant pas l'intention de le faire signer à Chelsea. Quoi qu'il en soit, France Bleu confirme que « ça ressemble à la fin de l'histoire de Neymar avec Paris ». La fin aussi d'une époque pour les champions de France, qui avaient accueilli le Brésilien en héros et vont le voir partir sans aucune larme de la part des supporters.