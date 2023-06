Naples nargue le PSG, et ça l’amuse beaucoup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L'appétit du PSG pour son buteur vedette Victor Osimhen inspire beaucoup le président de Naples, capable d'annoncer une prolongation de son attaquant mais aussi sa possible vente.

Le Paris SG a souvent eu le regard tourné vers l’Italie sur le marché des transferts. Et en général, Naples n’a pas à s’en plaindre. De nombreux joueurs ont quitté la Campanie pour rejoindre la capitale française, comme Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani ou encore Fabian Ruiz. Aurelio De Laurentiis ne crache donc jamais sur une belle vente, même si sa posture est toujours aussi offensive. A l’heure où Victor Osimhen vient de réaliser une saison délirante avec le champion d’Italie, son avenir est en suspens, et cela amuse beaucoup le président du Napoli. Le PSG travaille sur la piste de l’ancien buteur du LOSC, qui comme Harry Kane pourrait donc hériter du rôle d’avant-centre chez le champion de France. Pour cela, il faudra faire plier Naples, qui demande plus de 100 millions d’euros pour se séparer du Nigérian. Une piste qui pourrait même être à oublier selon le dirigeant italien, pour qui une prolongation est fort possible dans les prochains jours.

Osimhen prolongé et quand même vendu, le PSG est perdu

« Je ne l’ai pas seulement dit à Rudi Garcia, cela fait longtemps que je dis qu’Osimhen doit rester. Avec Osimhen, nous avons déjà parlé avant d’organiser la fête du Scudetto à Naples. Avec lui, nous sommes d’accord sur le principe d’une prolongation de deux ans », a livré Aurelio De Laurentiis en conférence de presse. Ce dossier est donc mort pour le PSG ? Et bien non, puisque le dirigeant a aussitôt rappelé qu’il ne pourrait jamais fermer la porte à une belle vente si elle permettait d’assurer la pérennité sportive et financière de son club. Pas sûr que Rudi Garcia apprécie de voir ainsi Osimhen être mis aux enchères en cas de belle offre de la part du PSG ou de Manchester United, qui est aussi sur le coup. Mais cela ne dérange pas le président de Naples, capable d’annonce une volonté de prolonger un joueur tout en le vendant si jamais une offre irréfutable arrivait. Et le tout avec le sourire.