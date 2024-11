Mercato fini au PSG, la sortie choc de Nasser Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

En grande difficulté en Ligue des Champions, le PSG pourrait profiter du mois de janvier pour se renforcer et présenter un visage plus dangereux offensivement. Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair.

Le projet du PSG version Luis Enrique a été clairement édicté ces derniers mois. Il s’agit de s’appuyer sur les capacités de l’entraineur espagnol à faire progresser les jeunes joueurs pour créer une équipe capable de monter en puissance dans les années à venir. Les départs des stars que sont Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont été les détonateurs de cette nouvelle direction. Des choix parfaitement assumés par Luis Enrique, qui a volontairement souhaité se priver d’un attaquant de premier plan cet été pour construire l’effectif à sa guise. Force est de constater que cela ne marche pas en Ligue des Champions, où le PSG est au bord de l’élimination avant de jouer la semaine prochaine au Bayern Munich.

Pas de quoi perturber Nasser Al-Khelaïfi, qui a pris la parole sur RMC pour faire connaitre son point de vue sur la situation. Pour le président qatari, il n’y a absolument pas de quoi paniquer, et ce ne serait pas un drame de se faire sortir de la Ligue des Champions prématurément. L’idée est de faire progresser l’équipe, et il n’y a donc pas d’urgence à recruter cet hiver, si jamais Luis Enrique n’en fait pas la demande.

« Si vous me critiquez, j’écoute »

« Si vous me critiquez pour qu'on soit meilleurs, j'écoute. C'est le foot. Mais aujourd'hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n'est pas pressés, on a confiance en Luis Enrique, son style. Honnêtement, aujourd'hui, non, pas de recrues au mercato. Mais je ne sais pas ce qui se passera s'il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd'hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n'est pas pressés », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui prend le contre-pied de nombreux médias et informateurs pour qui il serait temps d’avoir des apports notamment sur le plan offensif.

Bradley Barcola et Ousmane Dembélé n’ont quasiment pas de concurrence, et le PSG évolue sans avant-centre depuis le début de la saison. Mais il faut croire que le simple retour de blessure de Gonçalo Ramos suffit au bonheur du club parisien, pour qui se renforcer par le biais du mercato n’est pas jugé utile.