Mbappé ridiculise Messi, sacré choc à Paris

Tandis que Kylian Mbappé a démontré contre le Real Madrid qu'il était bien l'un des meilleurs footballeurs du monde, si ce n'est le meilleur, Lionel Messi n'a strictement rien montré, ratant même un penalty pour le PSG.

Sans être désagréable avec les joueurs du Sporting et de Lisbonne, toute l’Europe du football avait les yeux tournés vers le Parc des Princes mardi soir à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Il est vrai que sur la pelouse parisienne il y avait du beau monde, et notamment du côté du PSG avec bien évidemment le duo Kylian Mbappé-Lionel Messi. On le sait c’est l’attaquant français qui a réussi à débloquer la situation dans les ultimes secondes, Kylian Mbappé mettant les supporters parisiens en feu. Ces derniers étaient déjà montés en température quelques minutes avant lorsque sur une faute sur ce même Mbappé, Lionel Messi avait eu un penalty. Transparent durant l’essentiel de cette rencontre face à une équipe qu’il a souvent fait souffrir avec le FC Barcelone, la Pulga s’est hélas ratée face à un Courtois des grands soirs. Et c’est peu dire que cet échec ajouté à une copie médiocre fait que le septuple Ballon d’Or prend cher niveau notation, et surtout pris un énorme coup de vieux lorsque sa prestation contre Madrid est comparée à celle de Mbappé.

Les notes de Messi sont terribles, celles de Mbappé exceptionnelles

Dans Le Parisien, là où Kylian Mbappé obtient 8,5 sur 10, Lionel Messi a lui un triste 3,5. « Hyperactif dès l’entame, le Bondynois a fait vivre un calvaire à Carvajal, jusqu’à le pousser à la faute dans la surface (61e). Mbappé a été à l’origine de toutes les actions parisiennes. Jusqu’au bout, il y a cru. Après deux occasions ratées face à Courtois, il dribble deux joueurs en pleine surface et marque le but de la victoire », écrit Sébastien Nieto, lequel est moins tendre avec l’Argentin. Il voit sa tentative sur pénalty, trop molle sur le côté droit, stoppée par Courtois (62e). En dehors de cet échec, l’Argentin signe une copie moyenne, mis à part une passe au-dessus de la défense pour Mbappé. » Dans L’Equipe, le constat est toujours terrible pour Lionel Messi. « Il y a quelque chose de triste à le voir comme ça », constate le quotidien sportif qui lui attribue un 3, là où Mbappé a 8 et une appréciation forcément colossale : « Quel joueur aurait réalisé une telle performance compte tenu du contexte autour de lui ? ». Dans Le Figaro, une phrase résume tout : « Mbappé énorme, Messi fait de la peine ».

Pour Pierre Ménès, là encore il n’y a pas photo entre les deux stars du football. « Messi, il a 4, il aurait peut-être eu 6 s’il avait mis son penalty, mais il le tire très mal. Tout ce qu’il fait n’est pas nul, mais le problème c’est que si on se rapproche du but adverse, plus on voit qu’il lui manque le petit coup de fouet qui faisait sa gloire », explique l’ancien consultant de Canal+, totalement euphorique au moment d’évoquer la prestation XXL de Kylian Mbappé face au Real Madrid. « Lui c’est 9. Il avait une pression inimaginable sur lui. Tout le monde sait qu’il a de grandes chances d’aller au Real, s’il avait fait un mauvais match, on aurait dit que c’était un traître. Là il marque ce but invraisemblable, on a une chance d’avoir un joueur de niveau-là en France et qui joue en France, profitons-en. » Dans la presse espagnole, le titre qui barre la Une de Marca résume à lui seul la situation : « Qu’il est bon ce Mbappé ! ».

Même si Kylian Mbappé est loin d'avoir le palmarès en club et individuellement d'un Lionel Messi, il est clair que mardi soir, sous le regard de toute la planète football, on a peut-être assisté à une passation de pouvoir entre celui qui a été une légende de foot, et celui qui est en train de l'écrire. Par chance pour la Ligue 1, tout cela se passe en France et sous le maillot du Paris Saint-Germain. Rendez-vous en mars à Santiago-Bernabeu pour finir le travail, Lionel Messi et Kylian Mbappé savent que sans qualification du PSG face au Real Madrid cette soirée au Parc de Princes sera vite oubliée.