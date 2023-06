Mbappé perd son temps, Lizarazu agresse le PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a semé le doute sur son avenir au Paris Saint-Germain en annonçant qu'il n'avait pas accepté la proposition de prolongation des champions de France. Une position qui a choqué les supporters du PSG, mais pas Bixente Lizarazu.

La question peut désormais se poser de savoir où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine. Tandis que le PSG refuse de le voir partir libre dans un an, le vice-champion du monde 2022 a, lui, fait savoir qu’il n’envisageait pas un transfert cet été. Tout en laissant la porte ouverte à de nouvelles négociations avec Paris la saison prochaine. Du côté des supporters des champions de France, on n’a pas réellement apprécié le fait de savoir que le clan Mbappé parlait de leur équipe préférée comme le « Prison Saint-Germain ». Sachant que les dirigeants qataris ont dit oui à toutes les exigences de leur numéro 7, et notamment sur le plan financier.

Maintenant, la situation est ce qu’elle est, et Kylian Mbappé va devoir régler cela avec Nasser Al-Khelaifi. De son côté, Bixente Lizarazu, qui n’a jamais caché qu'il n'aimait pas le PSG version Qatar, estime que le Mbappé doit partir au Real Madrid ou ailleurs, et n’a pas à faire de sentiment avec Paris compte tenu de l'absence de résultats de la part du club de la capitale.

Mbappé peut partir, il ne doit rien au PSG

Dans une chronique pour L’Equipe, l’ancien joueur du Bayern Munich et champion du monde 1998 dézingue le PSG et conseille à Kylian Mbappé de partir au plus vite et sans se retourner. « Je ne vois pas en quoi il devrait se sentir obligé de laisser une indemnité de transfert au PSG. En prolongeant en mai 2022, il avait donné une nouvelle chance à son club de construire un vrai projet sportif et une équipe pour gagner la C1, mais il est bien obligé de reconnaître que rien n'a changé depuis. Être celui qui offre la première Ligue des champions au PSG était sans doute son grand espoir, mais cet espoir, aujourd'hui, s'amenuise. Il a mis la pression, il a fait passer des messages mais il ne voit toujours rien arriver. Si on regarde la saison écoulée, je comprends très bien qu'il soit sceptique et qu'il n'ait pas envie de s'engager au-delà de 2024. À bientôt vingt-cinq ans, un joueur comme lui, qui a l'ambition de devenir Ballon d'Or, ne peut pas se permettre de perdre trop de temps, alors que son rival Erling Haaland vient de remporter la C1 avec Manchester City. Un club dont la politique sportive basée sur des principes de jeu clairs et un entraîneur emblématique me paraît beaucoup plus cohérente (...) Alors, si le PSG ne peut pas lui offrir ce rêve légitime de Ligue des champions, tant pis pour lui (...) On lui dit ce qu'il doit faire, on analyse ses faits, ses gestes, ses mots, comme s'il était notre chose, notre propriété. Mais Kylian Mbappé ne nous appartient pas, il est libre et il a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut. Ici ou ailleurs », écrit celui qui est aussi le consultant de TF1.

À en croire les réactions à l’édito relayé par Bixente Lizarazu sur ses réseaux sociaux, son avis suscite quand même des réponses pas réellement emballées concernant le cas Kylian Mbappé. « Ce qui risque de saouler les Français c'est la manière dont il va renégocier ses contrats tous les deux ans pour se mettre un max de blé dans les poches et garder le contrôle. S’il part à Madrid libre, hâte de voir s'il va signer pour 3 ans ou 5 ans… Je mise 3 ans, et on va rire », prévient un internaute, tandis qu’un autre est lui nettement plus véhément : « Personnellement rien à battre qu’il parte, mais cet épisode prouve que ce n’est pas un bon capitaine. »