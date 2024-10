Mbappé et le PSG, rendez-vous à 55ME dans 24 heures

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'affaire qui oppose Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain va connaître un nouvel épisode mardi devant la commission paritaire des recours de la LFP. Au coeur des débats, 55 millions d'euros.

Kylian Mbappé ne parvient pas à s'échapper de l'actualité, puisque au lendemain du match Belgique-France l'attaquant du Real Madrid fait l'objet d'un rendez-vous juridique à Paris. En effet, la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel va se pencher sur l'appel du PSG suite à la décision de la commission juridique de la LFP qui a donné huit jours au Paris Saint-Germain pour régler les 55 millions d'euros que le club de la capitale doit à son ancien joueur. Un appel qui a donc été suspensif jusqu'à cette nouvelle réunion. Désormais, soit cette commission paritaire va décider de confirmer la décision prise en première instance, et alors Nasser Al-Khelaifi pourra mener d'autres actions, soit elle peut renvoyer le dossier à la commission juridique.

Le PSG refuse de payer 55 millions d'euros à Mbappé

Si le PSG doit régler ces 55 millions d'euros de salaires et de primes impayés à Kylian Mbappé, alors, selon l'Agence France Presse précise que les dirigeants parisiens auront le droit de se tourner vers la Fédération Française de Football pour un passage devant la commission supérieure d'appel, puis devant un tribunal administratif et une conciliation devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ou alors aller devant le conseil de prud’hommes. Autrement, il se pourrait bien que ce dossier s'éternise, les négociations directes entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain n'ayant jamais abouti à un accord malgré d'intenses discussions tout au long de l'été. Et cela malgré le gros coup de pression mise par Fayza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, qui avait déballé ce dossier dans la presse française, estimant que le PSG devait revenir à la raison et régler ce qu'il devait à son ancienne star.