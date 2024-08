Mbappé c'est fini, le PSG ne voit pas la différence

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Pour la première réception de la saison, face à Montpellier, le Paris Saint-Germain va évoluer dans un stade plein. Le départ de Kylian Mbappé ne change définitivement rien à l'attractivité du club.

On aurait pu croire que la vie sans Kylian Mbappé allait être plus difficile pour le Paris Saint-Germain. Pour l'heure, il n'en est rien. Il n'est pas forcément chose aisée de tirer des conclusions après seulement quelques semaines, mais à l'instant T, le PSG a remporté son premier match à l'extérieur en inscrivant 4 buts. Mieux encore, pour la première réception de la saison, le Parc des Princes va afficher complet. Ce n'est pas une surprise mais c'est toujours un message appréciable à envoyer alors que les stars sont parties.

Le Parc affiche complet, pas d'effet Mbappé

Depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain s'est toujours doté de superstars pour des raisons évidemment sportives, mais aussi de marketing. Avec le trio Neymar-Messi-Mbappé, le club n'a jamais été aussi attractif. Tous les stades dans lesquels le club de la capitale se déplace affichent complet. L'été dernier, les deux premiers sont partis, mais aucune baisse n'a été notée. Pour cette saison, un effet Mbappé était à craindre puisqu'il a décidé de ne pas prolonger pour partir au Real Madrid. Finalement, rien de tout cela n'empêche les fidèles supporters de continuer à venir au Parc des Princes. Comme l'indique Le Parisien, aucun changement de joueurs, d'entraineurs ou de dirigeants n'entrave le stade francilien. Face à Montpellier, il affichera bien complet.

On apprend en outre via le quotidien que 98% des abonnés des 36 000 abonnés ont renouvelé leur abonnement. Des statistiques équivalentes à l'année 2022, lorsqu'un certain Kylian Mbappé prolongeait de deux saisons. Il faut remonter à avant 2017 pour voir un Parc des Princes pas au complet, soit 140 matchs consécutifs à guichets fermés depuis.