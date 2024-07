Mbappé au Real Madrid, les 10 phrases chocs de sa présentation

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C’est ce mardi que Kylian Mbappé a été présenté au public du stade Santiago Bernabeu, dans un exercice que l’attaquant français a parfaitement maitrisé, confiant sa grande envie de bien faire, son rêve réalisé et son respect immense pour le prestige du club merengue.

Désormais, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid et que ce soit au micro face au public, ou bien devant les différents médias du monde entier, l’attaquant qui vient de quitter le PSG a multiplié les confessions sur sa jeunesse, son idole qu’est Cristiano Ronaldo, son amour du Real Madrid et son impatience à montrer ce qu’il sait faire.

Kylian Mbappé sur son rêve réalisé

« A tous les enfants présents ici, sachez que j'étais comme vous, j'avais un rêve et je l'ai exaucé. Avec détermination, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. C'es tellement énorme pour moi. Je suis fier d'être ici. Je ne vais pas continuer de parler car sinon je vais verser des larmes. Uno, dos, tres: Hala Madrid ! »

Kylian Mbappé remercie Florentino Pérez

« J'aimerais remercier Monsieur le président Florentino Perez qui m'a accueilli chaleureusement dès le premier jour. Il y a eu plein de rebondissements mais me voici. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont travaillé pour que j'arrive ici. On a réussi: je suis un joueur du Real Madrid! Je vois ma famille heureuse, ma maman qui pleure ».

Kylian Mbappé sur sa première saison au Real

« Je suis très humble car j'arrive dans le plus grand club du monde. Les objectifs, c'est respecter ses valeurs. La priorité aujourd'hui, c'est m'intégrer dans l'équipe. J'espère que ça va bien se passer »

Kylian Mbappé sur sa place en attaque

« Je jouerai où l'entraîneur me fera jouer. À Paris, j'ai joué aux trois postes. À Monaco également. L'important, c'est être en bonne forme physique. Le poste où je vais jouer, c'est un détail ».

Kylian Mbappé sur son choix de signer au Real Madrid

« J'étais convaincu que ce moment arriverait. Pour moi, le Real était la seule solution. J'avais d'autres propositions de la part d'autres clubs mais je répondais toujours la même chose: si je quitte Paris c'est pour le Real Madrid ».

Kylian Mbappé sur son premier passage en 2012

« En 2012 je suis venu à Madrid pour rencontrer Zidane. C'était incroyable, c'est un moment de ma vie où je regardais tous les matches du Real. C'est pour ça que je m'adressais à tous les enfants tout à l'heure, je voulais leur dire de croire en leurs rêves. »

Kylian Mbappé sur Cristiano Ronaldo

« Le fait que je finisse la présentation par un «1, 2, 3, Hala Madrid» était un clin d'œil à Cristiano. Il a marqué l'histoire du club. Il m'a toujours donné des conseils sur le jeu. Nous avons eu un grand match l'un contre l'autre à l'Euro 2024 ».

Kylian Mbappé sur sa blessure au nez

« Je suis en contact avec le staff médical, je reste à l'écoute de ce qu'on me recommande et je reprendrai le jeu quand ce sera possible. J'ai envie de pouvoir apporter un maximum de choses à l'équipe dès que possible».

Kylian Mbappé et son humilité

« Je ne suis personne encore au Real, je n'ai pas gagné un seul match et un tel accueil alors que je n'ai encore rien fait ici est incroyable. Merci aux supporters. Je veux les rendre fiers »

Kylian Mbappé et son espagnol parfait

« J’ai commencé au collège et au lycée. Mais j’ai mis le paquet sur cette langue parce que je voulais rejoindre le Real Madrid un jour. J’ai encore beaucoup à apprendre, mais je n’ai pas peur de m’exprimer ainsi. On pourrait me reprendre, c’est mieux »