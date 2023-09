Mbappé à Liverpool, le plan est parfait ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé ambitionne toujours de quitter le PSG en fin de saison. Tout le monde se tourne vers le Real Madrid, mais Liverpool pourrait bien tenter le "all-in" pour s'offrir le joyau du Paris SG.

Liverpool n’est certainement pas un club pauvre en Angleterre, mais pendant des années, il a su résister à Manchester City et aux ogres de Premier League avec des dépenses plus mesurées sur le marché des transferts. Les Reds n’ont jamais craqué face à la surenchère des achats colossaux, mais une nouvelle tendance s’est dessinée cet été. Le club de la Mersey a claqué plus de 100 millions d’euros pour essayer d’avoir Moises Caicedo, sans parvenir néanmoins à devancer Chelsea pour s’offrir le joueur de Brighton. Une preuve néanmoins que les propriétaires américaines comptent bien faire des efforts pour se mettre au niveau, et continuer à rivaliser avec les clubs les plus dépensiers au monde. Au point d’aller s’attaquer au joyau du PSG ?

Mohamed Salah vendu, Liverpool encaisse

Pour cela, Liverpool doit suivre le plan dicté par Glenn Johnson, ancien arrière droit du club et pour qui tout peut s’emboiter afin de faire venir Kylian Mbappé dans la cité de Beatles. « Je le vois venir. Mo ne pourra pas toujours performer comme il a pu le faire par le passé. Liverpool doit s’en rendre compte et encaisser un énorme chèque cet hiver pour un joueur de 31 ans. Une offre difficile à refuser pour le club avec l’Arabie Saoudite. Le mois de janvier sera parfait pour cela et cela permettra à Liverpool d’encaisser un montant vraiment incroyable. Dès lors, il y a aura une compétition importante entre les clubs européens pour Kylian Mbappé. On sait qu’on apprécié leur approche plus mesurée des transferts, mais Liverpool doit essayer de tout donner pour signer le meilleur joueur. Même si je ne vois pas forcément Kylian Mbappé être intéressé par un passage en Premier League dans sa carrière », nuance l’ancien international anglais sur le site GGRecon.

Une tactique que Liverpool pourrait être tenté de suivre, sachant que les Reds ont repoussé des offres à hauteur de 150 millions d’euros cet été pour vendre Mohamed Salah. L’ailier égyptien suscite toujours autant d’intérêt de la part de l’Arabie Saoudite, qui repassera à l’action cet hiver, avec peut-être plus de réussite. De quoi alimenter la caisse du club de la Mersey pour un investissement colossal cet été, et se payer un joueur capable de rivaliser avec le Manchester City d’Erling Haaland notamment. C’est en tout cas la possibilité envisagée par Glenn Johnson, qui aimerait ramener les plus grands attaquants au monde en Premier League pour un duel qui peut faire saliver toute l’Europe. Cela même si, malgré quelques intérêts disséminés, le clan Mbappé n’a jamais vraiment ouvert la porte à l’Angleterre en ce qui concerne l’avenir du joueur du PSG.