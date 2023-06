Marcus Thuram et le PSG, Milan mis KO

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat, Marcus Thuram est l’une des pistes privilégiées par le PSG afin de renforcer son secteur offensif durant ce mercato.

Le mercato estival sera très agité au Paris Saint-Germain, qui cherche à recruter entre 7 et 9 joueurs afin de rebâtir son effectif. Luis Campos a déjà ficelé les venues de Manuel Ugarte et de Marco Asensio et souhaite maintenant boucler des arrivées en défense centrale et en attaque. Derrière, c’est Kim Min-jae qui semble être la priorité de l’état-major parisien. En attaque, le nom de Marcus Thuram revient avec insistance.

🚨 Marcus Thuram devrait signer dans l’un de ces 2 clubs :



🇫🇷 PSG

🇮🇹 AC Milan



Où devrait-il aller à votre avis ? 🤔



(@MatteMoretto) pic.twitter.com/8SLwJyaYey — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 10, 2023

Il faut dire que l’international français est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Disponible pour zéro euro, difficile de passer à côté de l’ancien Sochalien, auteur de 44 buts en Allemagne depuis son arrivée en 2019 et dont la complicité avec Kylian Mbappé est un atout de plus en sa faveur. Egalement dans le viseur de l’AC Milan, le natif de Parme est plus proche que jamais du PSG selon les informations délivrées par la journaliste Valentina Mariani sur l’antenne de Sky Sports.

Marcus Thuram, le PSG plutôt que l'AC Milan ?

« Marcus Thuram se dirige vers le PSG. S’il ne signe pas à Paris, le Milan AC tentera le coup mais la tendance est à une signature en France » a-t-elle lâché, confirmant la tendance d’un départ vers le PSG pour l’attaquant de l’Equipe de France. Un joli coup si celui-ci venait à se confirmer au vu de la situation contractuelle de Marcus Thuram. Sur un plan uniquement sportif, la venue de l’attaquant français offrira au prochain entraîneur parisien de multiples possibilités, le buteur de 25 ans étant aussi bien capable de jouer seul en pointe, à deux dans l’axe ou encore sur un côté dans un pur rôle d’ailier. Le PSG, qui vise la venue d’un autre attaquant axial de classe internationale, réaliserait alors un véritable coup de maître en ce début de mercato estival.