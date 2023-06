Luis Enrique au PSG, les stars vont trembler

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique est désormais le grand favori pour le poste d'entraineur du PSG. L'entraineur espagnol n'arrive pas en terrain conquis, mais il a aussi des arguments pour secouer un vestiaire qui se voit souvent trop beau.

Comme chaque été, la révolution est annoncée au Paris SG afin de faire oublier la saison précédente qui n’a pas répondu aux attentes. Tout a été essayé ou presque et Paris a même pensé à mettre José Mourinho sur le banc de touche pour effectuer un énorme électrochoc. La piste de l’entraineur portugais n’est pas allée plus loin et c’est désormais Luis Enrique qui est le grand favori pour entrainer le PSG après la fin des discussions avec Julian Nagelsmann.

Luis Enrique a mis Messi sur le banc

Ancien milieu de terrain à l’abattage impressionnant, il a marqué l’histoire du football espagnol en passant du Real Madrid au FC Barcelone sans faire trop de polémique. Le technicien natif de Gijon a changé de dimension en passant sur le banc de touche, avec une formation à la sauce barcelonaise et une volonté de faire passer ses idées pour un jeu offensif et de possession, coûte que coûte. Ses idées pour secouer ses joueurs, les sortir de leur tranquillité, ont parfois fait des dégâts. Neymar en a fait les frais, et même Lionel Messi de leur temps commun au FC Barcelone. Après un retour retardé en sélection et un entrainement zappé, l’Argentin avait été mis sur le banc en Liga, ce qui ne lui est pas arrivé souvent. La presse avait fait monter la pression, mais les deux hommes avaient fini par digérer cette tension, qui a eu le don de renforcer l’autorité de Luis Enrique.

L’homme derrière la remontada n’hésite pas à s’attaquer aux gros dossiers, et c’est aussi pour cela que le PSG compte sur lui afin de diriger un vestiaire qui a besoin d’avoir un homme fort, ce que n’a pas pu vraiment faire Christophe Galtier. « Il n’a pas peur de gérer les stars, car c’est lui-même une vedette. Ce sera intéressant d’ailleurs, car le Neymar connu au Barça et le Neymar du PSG n’ont rien à voir. Mais c’est avant tout un leader qui veut enlever la pression aux joueurs. Il connaît leur manière de penser. Piqué a été heureux avec lui. Le volcanique Luis Suarez a été heureux avec lui. Et Messi a fait les meilleures années de sa vie », a expliqué au Parisien le journaliste espagnol Manu Carreño, qui travaille pour la Cadena Ser.

De quoi faire saliver Nasser Al-Khelaïfi, qui a souvent pris partie pour les joueurs dans des éventuels conflits avec l’entraineur ou le club, mais semble prêt à changer son fusil d’épaule si tout le monde venait à tirer dans le même sens. Cela n’a pas forcément été le cas dans la saison qui vient de s’écouler, mais le PSG se prend à rêver de voir un véritable patron permettre au vestiaire de filer droit, alors que le départ de Lionel Messi a aussi provoqué quelques fuites sur la façon dont l’Argentin pouvait se comporter, et à quel point il pouvait casser le travail de son entraineur à l’entrainement s’il estimait que le PSG faisait fausse route à ses yeux. Avec Luis Enrique, le club de la capitale espère mettre cette période derrière lui, et repartir enfin sur de bonnes bases.