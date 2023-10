Lucas Hernandez après la faillite du PSG ‍: « ‍Ni impact, ni agressivité, on a payé ‍»

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas réellement existé à Newcastle, et l'addition finale (4-1) va faire mal au club de la capitale. Auteur du seul but du PSG en déplacement à St james' Park, Lucas Hernandez n'avait aucun de mal à admettre sur Canal+ que ses coéquipiers et lui n'avaient pas mis l'intensité nécessaire dans un tel rendez-vous de Ligue des champions. L'ancien joueur du Bayern Munich commence à tirer le signal d'alarme, car les mauvais résultats s'enchaînent pour l'équipe de Luis Enrique au moment où le calendrier s'intensifie avec la réception du Stade Rennais.

« Nous savions que nous allions vivre un match pas facile. C’est la Ligue des champions. Si vous ne mettez pas le rythme ou l’impact nécessaire sur le terrain, vous le payez à l’extérieur avec un résultat comme ça. C’est à nous de changer les choses dès le début du prochain match, en mettant de l’impact, de l’agressivité. C’était à nous de bien savoir gérer les temps faibles et forts dans le match. C’est le football, la Ligue des champions. Maintenant, c’est à nous de renverser cette situation, dès dimanche contre Rennes et lors du prochain match européen, qui est désormais primordial. La stratégie du coach ? Il a fait des changements en deuxième période, et assez rapidement. Après, la tactique, c’est un choix du coach. Nous voulions essayer de mettre en difficulté la défense adverse. Parfois, ça marche et d’autre fois ça ne marche pas, comme aujourd’hui. Nous devons apprendre de tout ça. »