Lookman va signer au PSG, l’Atalanta a tout prévu

C’est l’un des dossiers chauds de cette fin de mercato estival. Lookman a donné son accord pour rejoindre le PSG, mais le club de la capitale doit encore se mettre d’accord avec l’Atalanta. Cette dernière anticipe cependant un départ de sa pépite.

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a relancé certaines pistes offensives. Car malgré le départ attendu de Kylian Mbappé après sept saisons passées dans la capitale française, le champion de France en titre n’a recruté aucun joueur offensif depuis le début du mercato estival. Le PSG a connu un coup dur lors de la première journée de Ligue 1, vendredi soir. Sur la pelouse du Havre, Gonçalo Ramos est sorti sur blessure et devrait manquer plusieurs mois de compétition. La direction parisienne va devoir recruter à ce poste. Si le dossier menant à Victor Osimhen se décantera dans les jours à venir, le PSG a jeté son dévolu sur Ademola Lookman, l’attaquant nigérian de l’Atalanta. Ce dernier n’était d’ailleurs pas sur la feuille de match lors du succès de son équipe à Lecce lors de la première journée de Série A.

L’Atalanta vise Cuadrado pour remplacer Lookman

🚨 𝗟𝗼𝗼𝗸𝗺𝗮𝗻 🇳🇬 𝘃𝗲𝘂𝘁 𝗾𝘂𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 𝗹’𝗔𝘁𝗮𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮 ! 👋



Le PSG et Al Ahli 🇸🇦 poussent pour le signer cet été. 🔴🔵



Le joueur n’est pas dans le groupe de son club ce week-end. ❌



(@SportsZone__)

Cette absence du joueur n’est pas anodine, lui qui espère rejoindre le PSG d’ici la clôture du marché des transferts dans une dizaine de jours, et il a ainsi demandé à sa direction de ne pas faire partie du voyage à Lecce. L’Atalanta se prépare d’ores et déjà à un départ de son prometteur attaquant, bien qu’un accord entre la formation italienne et le Paris Saint-Germain n’ait pas encore été trouvé. D’après les informations rapportées par Tutto Mercato Web, le club bergamasque tente de recruter Raoul Bellanova pour renforcer son côté droit, mais vise également Juan Cuadrado. Polyvalent, le joueur colombien connaît parfaitement la Série A et présente l’avantage d’être libre de tout contrat après la fin de son aventure à l’Inter Milan. L’Atalanta a du travail en cette fin de mercato et les dix prochains jours donneront déjà une claire indication sur les ambitions de la formation transalpine cette saison.