Lens-PSG ‍: Donnarumma absent, l'étonnante question venue du Nord

Par Quentin Mallet

Défiguré par la semelle de Wilfried Singo face à l’AS Monaco, Gianluigi Donnarumma ne pourra pas participer au déplacement à Lens en Coupe de France. A La Voix du Nord, on se demande si c’est vraiment une bonne nouvelle.

Le débat sur la hiérarchie des gardiens de but au Paris Saint-Germain fait rage depuis le début de la saison. Luis Enrique n’arrive pas totalement à choisir, lui qui n’est pas fermé à l’idée de créer une rotation entre ses portiers pour toujours faire jouer le meilleur. Si Gianluigi Donnarumma tient pour le moment la corde, il est parfois remplacé par Matvey Safonov pour des raisons purement sportives.

Ce mercredi 18 décembre au soir, c’est bien l’Italien qui tenait son rang sur la pelouse de l’AS Monaco. Mais une semelle dangereuse et incontrôlée de Wilfried Singo lui a complètement défiguré la partie droite de son visage. Annoncé en repos pour les prochains jours, il ne devrait pas participer aux 32es de finale de Coupe de France à Lens. La Voix du Nord se targue d'ailleurs d'une drôle de question, le média nordiste se demandant si l'absence de Donnarumma est une bonne nouvelle ou non pour le Racing.

Gianluigi Donnarumma absent, coup dur pour Lens ?

La Voix du Nord n’est pas si catégorique sur l’absence de Gianluigi Donnarumma. Avant de crier victoire trop vite, le quotidien des Hauts de France nuance en expliquant que son remplaçant pour le match face à Lens, Matvey Safonov, a lui aussi de très bons arguments en sa faveur. Quelques statistiques données par le média montre que le Russe ne démérite pas ses quelques matchs disputés cette saison. Titularisé à 6 reprises par Luis Enrique, il possède un pourcentage d’arrêts nettement supérieur à Gianluigi Donnarumma (85,7% contre 70,2%). L’ancien de Krasnodar se paye même le luxe de compter en moyenne plus d’arrêts par match que son homologue italien (2,35 contre 2,11).

Dans les airs, Matvey Safonov est donc un candidat de poids pour remplacer Gianluigi Donnarumma puisqu’il fait mieux. On ne peut toutefois pas omettre le fait que l’Italien a disputé 16 rencontres, soit presque trois fois plus que le Russe. La Voix du Nord argumente aussi sur la qualité du jeu au pied de chacun et cette fois, c’est « Gigio » qui l’emporte. En bref, depuis le début de saison, les deux gardiens de but ont tous les deux des arguments solides à faire valoir. Seule certitude, l'ancien de Krasnodar a désormais sa chance pour briller en cette fin d'année.