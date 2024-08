Le Trophée des Champions reporté après un caprice du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Initialement prévu le 8 août à Pékin, le Trophée des Champions pourrait se jouer le jeudi 28 août au Stade Louis-II. En cause, le refus du Paris Saint-Germain qui a fait céder la Ligue de Football Professionnel.

A une semaine de la reprise du championnat, on ignore encore la date du Trophée du Champions. Le match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco, d’abord programmé le 8 août à Pékin, avait été reporté après une annonce début juillet. Puis la Ligue de Football Professionnel n’a plus communiqué sur le sujet. On apprend seulement via Monaco-Matin que l’instance envisage de placer la rencontre le jeudi 28 août sur le Rocher.

PSG-Monaco, le Trophée des champions reporté ! https://t.co/Cq2qSmrKo5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 3, 2024

Peut-être la fin d’un calvaire pour la LFP qui, selon Daniel Riolo, a cédé au caprice des Parisiens. « C'est une histoire complètement folle, a raconté le journaliste de RMC. Ce PSG-Monaco devait se jouer en Chine mais le PSG a décidé qu'il n'y avait pas de tournée en Chine parce qu'il y a eu un problème de visa. La LFP n'a pas réussi à régler ce problème. Elle a demandé au gouvernement de débloquer les visas mais il se trouve que le gouvernement avait un peu autre chose à foutre fin juin, début juillet. »

Monaco a laissé faire

« Donc on n'a pas réglé cette histoire, ils se sont retrouvés comme deux ronflants avec le PSG qui ne voulait plus aller en Chine. En plus il y avait cette histoire de visas bloqués, a poursuivi le membre de l’After. Monaco, grand prince qui n'ouvre pas sa gueule, n'a rien dit. Ils avaient quand même le droit de disputer un titre, ils avaient le droit de jouer ce Trophée des Champions. Mais rien du tout, le PSG décide, pas de Trophée des Champions. »

« Donc on a regardé les calendriers, on ne voit pas de date. On a dit à Monaco "est-ce qu'on pourrait le faire fin décembre ?", alors que ça devrait se jouer en ouverture de la saison. Et maintenant, aux dernières nouvelles, on est en train de se mettre d'accord, parce qu'on a trouvé un trou dans le calendrier. Ça pourrait être le 28 août à Monaco. Ça en dit long sur l'organisation, ou plutôt la désorganisation de la LFP sur ses compétitions », a résumé Daniel Riolo.