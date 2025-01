Le PSG zappe Duran pour cet énorme coup de cœur anglais

Dans : PSG.

Le probable départ à venir de Randal Kolo Muani va permettre au PSG de recruter un joueur dans le secteur offensif au mois de janvier. Les pistes ne manquent pas pour le club parisien, notamment en Angleterre.

Les noms d’Alexander Isak ou encore de Jhon Duran ont été évoqués pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain lors de ce mois de janvier. En Italie, on parle aussi une possible offensive du champion de France en titre pour Khvicha Kvaratskhelia. Les pistes sont donc nombreuses pour Luis Campos et Luis Enrique, à la recherche du joueur au profil idéal pour compenser le probable départ de Randal Kolo Muani. Un autre dossier est creusé en interne, si l’on se fie aux informations de Caughtoffside.

Le PSG craque pour Morgan Rogers

Le média britannique affirme que le Paris SG est très intéressé par Morgan Rogers, milieu offensif de 22 ans évoluant à Aston Villa et qui cartonne depuis le début de la saison en Premier League avec 6 buts et 3 passes décisives. Le média anglais explique que les dirigeants du PSG ont été impressionnés par les performances de Morgan Rogers, notamment contre Manchester City, Newcastle et Brighton ces dernières semaines. Son profil conviendrait à Luis Enrique, car il s’agit d’un milieu offensif capable de jouer à plusieurs postes en attaque.

Sa vitesse et sa qualité de dribbles ne laissent pas insensible le coach espagnol du Paris Saint-Germain, qui va cependant devoir réaliser un exploit pour convaincre Aston Villa de s’en séparer au mois de janvier. Car selon le journaliste anglais Jason Pettigrove, le club entraîné par Unai Emery n’a pas du tout l’intention de se séparer de Morgan Rogers lors du mercato hivernal, ni de Jhon Duran d’ailleurs. Au contraire, les Villans comptent bien capitaliser toute la saison sur leur duo d’attaque pour briller en Ligue des Champions et en Premier League. Ce qui n'empêche pas le PSG de suivre les deux joueurs de près, que ce soit pour cet hiver ou dans l'optique d'un transfert l'été prochain.