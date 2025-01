Le PSG trouve le successeur de Nuno Mendes au Barça

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mal embarqué dans les discussions avec Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain commence à anticiper le possible départ du Portugais. Pour le remplacer, le club de la capitale pense au latéral gauche du FC Barcelone, Alejandro Balde.

Le Paris Saint-Germain n’est pas du genre à ouvrir la porte à ses titulaires. Mais l’été prochain, la direction pourrait faire une exception pour Nuno Mendes (22 ans). Des discussions ont été entamées avec l’entourage du latéral gauche pour une prolongation. Mais les négociations n’avancent pas et des tensions sont apparues entre les deux parties. Le Portugais, déçu de l’offre salariale présentée par ses supérieurs, ne s’estime pas valorisé à la hauteur de son statut dans l’équipe.

Si la situation n’évolue pas, Nuno Mendes se retrouvera à un an de la fin de son contrat. Et sera probablement invité à partir sachant que le Bayern Munich et surtout Manchester United sont déjà prêts à l’accueillir. Ce serait évidemment un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui doit anticiper une éventuelle sortie. Le champion de France a déjà commencé à étudier le marché, révèle le média espagnol Relevo, qui parle d’un intérêt pour Alejandro Balde (21 ans).

Il n’y a rien de concret pour le moment car l'actuel leader de Ligue 1 n’a pris aucun contact sur ce dossier. Mais la source affirme que les Parisiens pensent au latéral gauche du FC Barcelone en cas de départ de Nuno Mendes. Compte tenu des relations avec le club catalan, le Paris Saint-Germain n’a pas choisi la cible la plus facile à atteindre. D’autant que l’agent de l’international espagnol Jorge Mendes vient de faire une mise au point sur l’avenir du Blaugrana sous contrat jusqu’en 2028.

Le Barça tient à Balde

« Ce que je peux dire, c'est qu'avant sa prolongation au Barça (en septembre 2023), les meilleurs clubs en Europe le voulaient et le Barça le savait. Donc il n'y a aucun doute pour personne, a confié le représentant à Mundo Deportivo lundi dernier. Les clubs connaissaient la situation difficile du Barça et ils savaient qu'ils pouvaient en profiter. Mais le Barça a pris la décision sûre de ne pas le vendre malgré des offres importantes et il n'y a aucun doute. A son poste, il est le numéro 1. » Il faut croire que le Paris Saint-Germain n’est pas loin de partager son avis.