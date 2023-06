Le PSG soulagé, cette rumeur explose en vol

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

C'est avec Harry Kane la recrue phare que le PSG veut se payer cet été. Mais Bernardo Silva a été annoncé proche de l'Arabie Saoudite ce mercredi. Une information doublement tempérée.

Toujours sans entraineur, même s’il n’y a désormais que Luis Enrique qui est attendu pour ce poste, le Paris SG peine à avancer sur le marché des transferts. Il n’y a pas encore le feu, mais l’annonce de certaines signatures rassurerait les supporters. Pour certains, ce n’est qu’une question de temps, et même de timing. Pour les grandes manoeuvres, c’est comme souvent beaucoup plus compliqué. C’est le cas dans le dossier Bernardo Silva, qui a annoncé sa volonté de quitter Manchester City cet été. Il a tout gagné avec le club anglais, et envisage de découvrir un nouveau club, avec un statut de joueur encore plus important. Cette ambition, le PSG peut la combler parfaitement, avec des hommes qu’il connait comme Luis Campos et Kylian Mbappé, un salaire de star et tout de même de grosses ambitions sportives.

Bernardo Silva au sommet et en Arabie Saoudite ?

Même si le FC Barcelone lorgnait sur le Portugais, le PSG avait clairement un temps d’avance jusqu’à ce mercredi, quand Marca a annoncé que Bernardo Silva était en train de craquer sur une offre formulée par Al-Hilal, et qui mettait tous les clubs européens très loin derrière. Le club saoudien, qui avait tout tenté pour faire venir Lionel Messi, mettait ainsi le paquet pour s’offrir un joueur très loin de la fin de sa carrière, et parmi les meilleurs en Europe. Un tremblement de terre qui ferait en tout cas très mal au PSG, qui se voyait bien présenter l’ancien de l’AS Monaco comme recrue vedette de l’été.

Mais l’espoir est rapidement revenu à Paris en raison de la prise de parole de spécialistes du mercato, qui ont souligné qu’absolument rien n’était fait. « Bernardo Silva n’a pris aucune décision finale sur son avenir. Le PSG considère Bernardo Silva comme sa cible prioritaire et les clubs saoudiens font le forcing. Le Barça est en difficulté par rapport au fair-play financier. La décision revient à Bernardo, mais les négociations avec City seront difficiles car ils espèrent toujours le convaincre de rester », a livré Fabrizio Romano, l’informateur confirmé dans ses propos par Foot Mercato. « Aux dernières nouvelles, il ne voulait pas y aller », explique même le site français, pour qui Bernardo Silva n’était vraiment pas chaud pour rejoindre l’Arabie Saoudite. Il reste à savoir si les dernières discussions ont été décisives et ont pu faire changer d’avis le joueur portugais, qui bénéficierait bien évidemment d’un contrat incroyable s’il venait à s’engager à Al-Hilal.