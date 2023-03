Le PSG sent une occasion en or pour Saliba

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un renfort supplémentaire pour sa charnière centrale, le Paris Saint-Germain garde un œil sur William Saliba. Le club de la capitale attend une opportunité pour le défenseur d’Arsenal qui n’a pas encore prolongé son contrat.

Peu épargné par les blessures cette saison, le Paris Saint-Germain a retenu la leçon. L’effectif de Christophe Galtier n’est pas suffisamment fourni, notamment en ce qui concerne la charnière centrale. L’arrivée programmée de Milan Skriniar apportera une solution supplémentaire à l’entraîneur parisien, dont les dirigeants pourraient tenter de recruter un deuxième défenseur.

Selon le journaliste de CaughtOffside Jonathan Johnson, l’une des pistes étudiées mène bien à William Saliba, lié à Arsenal jusqu’en 2024 (plus une année en option), et qui n’a toujours pas prolongé. « C'est vrai qu'on a parlé d'un intérêt de longue date du PSG pour William Saliba, et c'est logique qu'ils le suivent, a commenté le spécialiste du foot français. Mais il semble très probable que son avenir soit à Arsenal. »

« Il s'est vraiment imposé avec Mikel Arteta et il commence à s'installer en équipe de France avec Didier Deschamps avant l'Euro 2024, a souligné le journaliste. Saliba a évidemment des origines parisiennes, il vient de Bondy, la même ville que Kylian Mbappé, donc ça doit plaire aux champions de France. Mais il y a une complication à ne pas sous-estimer, c'est son prêt réussi à Marseille. Je pense que certains supporters du PSG ne l'oublieront pas. »

Une autre piste conseillée

« Je pense que le PSG, comme beaucoup d'autres équipes, gardera un œil sur William Saliba et attendra de voir s'il y a une opportunité. Mais étant donné le montant qu'il faudrait pour le recruter à Arsenal, qui pourrait remporter le titre en Premier League, cela me semble improbable pour le moment, a-t-il estimé. Même si William Saliba est un talent exceptionnel, il y a peut-être de meilleures affaires sur le marché. Par exemple Evan Ndicka à l'Eintracht Francfort, qui vient aussi de la région parisienne, et qui ne coûterait pas aussi cher. » En effet, le Français de 23 ans sera libre cet été.