Le PSG sans Mbappé, Luis Enrique saute au plafond

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé et contre toute attente, le club de la capitale a fait le choix de ne pas recruter de star pour compenser ce départ… pour le plus grand bonheur de son entraîneur Luis Enrique.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vécu un drôle de mercato cet été, avec le départ annoncé depuis plusieurs mois de Kylian Mbappé, lequel n’a pas été remplacé par le club de la capitale. Malgré l’importance de l’international français, le champion de France en titre a fait un choix audacieux en recrutant simplement Désiré Doué dans le secteur offensif et en faisant donc l’impasse sur le recrutement d’un top buteur européen malgré le départ de « KM7 ». Un choix fort de la part de la direction du club, qui répond surtout à une demande de Luis Enrique. Le PSG s’est bien intéressé à certains buteurs et notamment à Victor Osimhen, avec qui Luis Campos avait trouvé un accord contractuel très tôt durant le mercato estival.

Mais de son côté, Luis Enrique s’est opposé à la venue d’un tel joueur, privilégiant l’aspect offensif et le développement de joueurs tels que Dembélé, Barcola, Asensio, Ramos ou encore Kolo Muani et les milieux de terrain ultra-techniques dont il raffole, à l’instar de Vitinha, Fabian Ruiz ou Joao Neves. Résultat des courses, c’est un PSG sans star ni buteur d’envergure qui attaque mercredi la Ligue des Champions par la réception de Gérone.

Et cet effectif fait le bonheur de Luis Enrique comme l’a confirmé Eric Di Meco sur RMC. « Je pense que Luis Enrique préfère l’effectif qu’il a cette année (par rapport à celui de l’année dernière). Lui, il préfère des jeunes joueurs malléables qui vont travailler et qu’il va façonner pour son effectif et son idée de jeu alors que lorsqu’il a des stars, j’ai l’impression que c’est plus difficile » a lancé l'ancien joueur de l'OM avant de poursuivre.

Un vestiaire sans stars, Luis Enrique est aux anges

« On va me sortir l’exemple de quand il était au Barça, mais au Barça de l’époque, quand tu avais Messi, il te faisait gagner tous les matchs donc ce n’est pas compliqué de gérer ça. Mais que ce soit en équipe d’Espagne ou avec le PSG, j’ai l’impression qu’il préfère façonner des équipes de cette façon et par rapport à ce qui a été fait l’an dernier, c’est quand même bien d’avoir offert à l’entraîneur un effectif qui lui convient » a commenté le consultant de la radio, qui estime que Luis Enrique n’est finalement pas un entraîneur taillé pour diriger un vestiaire de stars, et que l’ancien sélectionneur de la Roja est bien plus à l’aise avec une équipe sans gros nom. Cela tombe bien, c’est exactement le cas de ce PSG en 2024-2025, ce qui est peut-être la clé du succès du club parisien dans les mois à venir.