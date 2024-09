Le PSG s’est trouvé une future légende à zéro euro

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pas forcément réputé pour sa capacité à mettre en avant jusqu'au sommet les joueurs de son centre de formation, le PSG espère bien mettre au sommet du football français et mondial sa pépite Warren Zaïre-Emery.

Non utilisé à l’Euro par Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery a connu le premier coup de frein de sa carrière. A seulement 18 ans, le milieu de terrain a du temps pour réagir et il compte bien le faire cette saison, celle de la confirmation avec le PSG. Luis Enrique le considère comme un titulaire, avec sa présence physique, sa justesse de jeu et sa capacité à gérer le rythme d’un match. Un vrai science du jeu qui impressionne tous les observateurs, qui se sont confiés à l’occasion d’un documentaire de Canal+ sur le début de carrière de Warren Zaïre-Emery.

Pour beaucoup, le PSG a réussi à former un véritable phénomène qui impressionne tout ceux qui ont pu le côtoyer. Son agent Jorge Mendes est même dithyrambique sur sa capacité à porter le club parisien au sommet sur de très longues années. « C'est un garçon humble, qui travaille dur tous les jours. Il est très intelligent. C'est très facile de travailler avec quelqu'un comme lui. C'est la raison pour laquelle nous avons signé un nouveau contrat avec le PSG. Il restera pendant longtemps et il sera peut-être le joueur le plus important du PSG pour les 15 ou 20 prochaines années », a livré le super agent portugais, persuadé que la signature d’un contrat sur le long terme avec Paris n’est pas un coup de bluff, mais bien une volonté de s’y imposer pour les années à venir.

Zaïre-Emery, toute sa carrière au PSG ?

Personne ne s’en plaindra au sein du PSG, pour qui il est important d’avoir des i internationaux français, et des jeunes joueurs formés au club. WZE, né à Montreuil, a le mérite de remplir ces deux critères de prestige. « Warren est un joueur très important, pas seulement parce que c'est un très bon joueur avec un avenir qu'on pense extraordinaire, mais aussi parce que c'est un joueur qui représente la France, Paris. Et on doit avoir cette référence. C'est un joueur qui peut marquer l'histoire de la France et du football mondial bien sûr. Ce serait joli qu'il fasse toute sa carrière au PSG parce que c'est un joueur qui est né au club », confirme Luis Campos au micro de Canal+. Une prédiction qui semble difficile à respecter tant il est rare de voir des joueurs ne jamais changer de club, mais pour le moment, avec un parcours 100 % PSG, le milieu de terrain réalise un début de carrière qui fait déjà de lui un point fort des champions de France. En attendant d’en être l’un des symboles de la future conquête européenne ?