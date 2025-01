Le PSG prend une claque à 118 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Désireux de s’offrir Jhon Duran, grande révélation d’Aston Villa cette saison, le Paris Saint-Germain s’est heurté à un mur. Les Villans demandent une somme faramineuse pour lâcher leur attaquant.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le Paris Saint-Germain cherche activement à se trouver un nouvel attaquant de pointe pour parfaire son effectif. Avec l’arrivée à venir de Khvicha Kvaratskhelia, le club francilien se dote d’une arme offensive particulièrement impressionnante. Toutefois, la direction sportive parisienne cherche encore à trouver son nouvel attaquant de pointe de classe mondiale. La présence de Gonçalo Ramos seul, lequel sera bientôt orphelin de quelconque concurrence avec le départ quasi certain de Randal Kolo Muani, pousse les décideurs Rouge et Bleu à la réflexion. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse. Si celui de Victor Osimhen est longtemps revenu avec insistance, c’est désormais celui de Jhon Duran qui fait couler beaucoup d’encre. La star d’Aston Villa ne devrait toutefois pas quitter la Premier League cet hiver.

Jhon Duran, le PSG passe son tour

PSG : Kolo Muani met fin au suspense, verdict ce mercredi https://t.co/k676PDfKMG — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2025

Selon les informations de The Athletic, Aston Villa ne compte absolument pas laisser partir son attaquant vedette lors du mercato hivernal. Auteur d’une première partie de saison canon, l’Equatorien a déjà inscrit 12 buts toutes compétitions confondues. A seulement 21 ans, il a possède déjà un profil d’attaquant moderne, puissant et technique, qui siérait parfaitement à la formation de Luis Enrique. Malheureusement pour la direction parisienne, elle va devoir passer son tour pour cette fois.

Aston Villa, qui ne veut pas le perdre cet hiver, demande au moins 118 millions d’euros pour le laisser partir. Une somme qui ferait évidemment réfléchir les Villans, mais qui ne risque pas d’arriver sur la table. Le Paris Saint-Germain n’a pas prévu de dépenser autant cet hiver pour se trouver un attaquant de pointe. En attendant un autre dossier, le club parisien cherche toujours un numéro 9 pour concurrencer Gonçalo Ramos. Un autre scénario est possible, celui dans lequel le PSG se contenterait de Kvaratskhelia cet hiver avant de préparer un gros coup l'été prochain au poste d'avant-centre.