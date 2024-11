Le PSG perd en C1, Kimpembe menace ses coéquipiers

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Séduisant et solide en Ligue 1, le PSG post-Mbappé est à la peine en Ligue des champions. Sans sa star partie au Real Madrid, le club parisien apparaît trop juste en Europe. Une analyse que ne partage pas un Presnel Kimpembe élogieux avec le projet parisien.

Le Paris Saint-Germain fait-il encore peur en Europe ? Si on s'en réfère à la Ligue 1, la réponse est positive puisque les Parisiens dominent nettement le classement et sont invaincus après 11 matchs joués. En Ligue des champions, par contre, c'est beaucoup plus difficile. Le PSG n'a gagné qu'un seul match sur 4, étant pour le moment éliminé de la compétition (25e sur 36 clubs). Avec le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le club parisien a misé sur la cohésion et la jeunesse en attaque. Au vu de l'inefficacité parisienne en C1, ce choix ne porte pas ses fruits pour le moment. Pour de nombreux observateurs, Paris est trop tendre pour rivaliser avec les grosses écuries européennes.

Kimpembe met la pression au PSG

Presnel Kimpembe ne partage pas ce défaitisme ambiant. Blessé depuis 1 an et demi, le défenseur central parisien reste néanmoins très impliqué dans le vestiaire. Canal+ est allé obtenir son ressenti par rapport au projet sportif parisien et au nouveau PSG sans stars. Kimpembe s'est montré très élogieux envers sa direction et le staff de Luis Enrique. La jeune équipe parisienne peut et même doit peser en Europe selon lui. Le champion du monde 2018 a clairement mis la pression sur ses partenaires.

Hello à tous, je viens de donner une interview exclusive à Canal Plus où je parle de ma saison et de mes objectifs.



Je vous invite à aller la découvrir ici 👉🏾: https://t.co/CpK5xrhWkE



À très bientôt ⏳⚡️ — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) November 16, 2024

« On a l'opportunité de faire quelque chose de grand, avec une bonne équipe qui est jeune, certes, mais l'équipe en elle-même est là. On a tout entre nos mains pour réussir. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour avancer et pouvoir atteindre nos objectifs. Si on n'y croit pas, on est morts. Moi le premier, si j'y crois pas, je suis mort. Quand on est compétiteur, c'est comme ça que ça se passe. On peut tomber, et on va se relever, mais on ne peut pas dire « non j'y crois pas ». Si tu n'y crois pas, descends du bateau, descends du train. Il y en a d'autres qui vont venir à ta place et avec eux, on va construire encore », a t-il lâché sur la chaine cryptée. Un discours qui respire la motivation et la rage de vaincre. Une bonne manière pour Kimpembe de se rappeler au bon souvenir de tout un club malgré ses problèmes physiques.