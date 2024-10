Le PSG part en Amérique du Sud, 4 cracks sont ciblés

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours un club attendu lors des fenêtres de mercato. Dans les prochaines semaines, il se pourrait bien que les champions de France accélèrent dans certains dossiers ambitieux.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le projet du PSG a énormément changé. Adieu les stars et bonjour les jeunes joueurs au fort potentiel. L'Espagnol a un projet de jeu bien précis en tête et souhaite développer ses éléments à disposition. Cependant, l'ancien entraineur du Barça n'est pas contre des renforts si ces derniers peuvent apporter un vrai plus à son effectif. L'hiver prochain, des nouveaux joueurs en provenance d'Amérique du Sud pourraient donc être recrutés, à l'instar de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo il y a quelques semaines. Mais le Paris Saint-Germain ne manquera pas de travail pour parvenir à ses fins.

Le PSG cherche un nouveau joyau en Amérique du Sud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les informations de PSGInside-Actus, la cellule de recrutement du club parisien va en effet voyager en Amérique du Sud pour superviser les matchs de jeunes talents. Il s'agit de Lorran Lucas Pereira de Sousa (Flamengo), Thiago Fernandez (Velez Sarsfield), Christian Ordonez (Velez Sarsfield) et Franco Mastantuona (River Plate). Le compte pro-PSG précise cependant que ces cracks sont très courtisés, notamment par des écuries de Premier League ou encore en Liga.

A noter que pour le moment, un seul de ces joueurs cités aurait comme préférence le Paris Saint-Germain : Lorran Lucas Pereira de Sousa. Le milieu offensif international Espoirs brésilien de 18 ans est promis à une grande carrière, même s'il est pour le moment géré avec parcimonie par son club, qui l'estime grandement et qui l'évalue à 12 millions d'euros. Mais au moins, le Paris Saint-Germain place déjà ses pions. A Luis Campos de trouver les bons mots pour convaincre toutes les parties alors que les paris effectués ces dernières années en provenance d'Amérique du Sud n'ont pas toujours été convaincants.