Le PSG lui a volé Désiré Doué, le Bayern se venge

Par Corentin Facy

L’été dernier, Désiré Doué était la priorité du Bayern Munich lors du mercato, mais l’international espoirs français a finalement rejoint le PSG. Une cicatrice pour le club bavarois, qui prépare secrètement sa vengeance.

Identifié comme un joueur à très fort potentiel, Désiré Doué a fait l’objet d’une rude bataille lors du dernier mercato estival entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Les deux clubs étaient prêts à tout pour s’attacher les services de l’international espoirs français, qui reste sur deux buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1 avec le club parisien. Les enchères sont montées jusqu’à 50 millions d’euros et c’est finalement le PSG qui a obtenu les faveurs de l’ancienne pépite du Stade Rennais. Un coup dur pour le Bayern Munich, qui avait activé un plan B en se jetant sur Xavi Simons, lequel a lui préféré le RB Leipzig pour un second prêt consécutif.

Deux échecs qui ont marqué les dirigeants bavarois, lesquels ont l’intention de se rattraper lors du prochain mercato. Selon les informations de Sky Sports en Allemagne, le Bayern Munich n’a pas l’intention de se laisser abattre dans le dossier Xavi Simons et pourrait de nouveau attaquer le PSG dans les mois à venir afin de recruter l’international néerlandais. Prêté à Leipzig, le milieu offensif formé à La Masia reviendra au PSG l’été prochain mais une fois de plus, difficile de savoir s’il portera les couleurs du club parisien. Le Bayern Munich va en tout cas faire son maximum pour que ce ne soit pas le cas puisque Max Eberl est un grand fan du joueur et rêve de le voler au champion de France en titre.

Le Bayern sur Wirtz... et Xavi Simons

Florian Wirtz est également ciblé par le Bayern Munich, mais on imagine aisément que l’international allemand sera encore plus difficile à faire venir que Xavi Simons. Déjà car il sera certainement plus cher mais aussi et surtout car le maestro du Bayer Leverkusen attire bien plus de convoitises, notamment celle du Real Madrid. Alors que l'on ignore quel est le plan du PSG avec Xavi Simons à long terme, on peut en tout cas prévoir une offensive du Bayern Munich pour le meneur de jeu néerlandais l'été prochian.