Le PSG le paye trop bien, il va partir le 3 février

PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avait de très grands espoirs en Marco Asensio, mais l'attaquant espagnol ne parvient pas à s'imposer. Luis Enrique n'en veut plus, et ça va négocier très fort à tous les niveaux pour son départ.

Le Bétis Séville, qui n’est pas un cador du championnat espagnol mais reste un club souvent européen, a frappé fort lors de ce mercato. Le club andalou a réussi à se faire prêter Antony par Manchester United. Et cela donne des idées à la formation espagnole pour réaliser un petit exploit dans les dernières heures du mercato. En effet, Fichajes annonce que le Bétis et le PSG discutent déjà de la possibilité de faire revenir Marco Asensio en Liga. L’ancien joker offensif du Real Madrid ne parvient pas à trouver sa place au Real Madrid, et le recrutement de Kvaratskhelia lui coupe clairement l’herbe sous le pied pour la deuxième partie de saison, notamment en Ligue des Champions.

Un salaire qui fait débat en interne

Les discussions sont en cours, mais il reste encore de nombreux obstacles, ce qui rend délicat le déblocage immédiat de ce départ. En effet, le Bétis aimerait récupérer l’Espagnol sous la forme d’un prêt, alors que le PSG rêve d’une vente. Et Paris marque de gros points dans cet échange, avec ses difficultés à se séparer de ses joueurs sous la forme de prêt, le quota ayant été plus qu’atteint, ce qui avait déjà retardé le départ de Randal Kolo-Muani à la Juventus, et freine pour le moment la signature de Milan Skriniar à Fenerbahçe.

Selon ABC, le club de Séville va revenir à l’assaut lors des dernières heures du mercato, pour proposer une solution à l’arrache et permettre à Asensio de s’en aller d'ici au 3 février au soir. Une situation qui pourrait donc se décanter à l’ultime minute, même si Aston Villa s’est renseigné sur l’ancien madrilène, et a bien plus de moyens pour s’offrir un transfert à hauteur de 20 millions d’euros. Surtout que l’Espagnol préférait clairement la Premier League et la Ligue des Champions, à un retour en Liga dans un club moins huppé. Du côté de Paris, on pourrait ouvrir la porte à un transfert à un prix très raisonnable, car c’est surtout le salaire colossal d’Asensio à plus de 10 ME par an qui pose problème dans la capitale française. Ce serait même l'une des principales raisons de son possible départ, car sa fiche de paye agacerait beaucoup en interne, et explique notamment pourquoi un joueur comme Nuno Mendes, qui est lui titulaire indiscutable, négocie ardemment sa prolongation de contrat.