Le PSG fonce sur Son, Tottenham se venge

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG apprécie le profil d’Heung-Min Son, la star de Tottenham. Mais les Spurs n’ont pas l’intention de se laisser faire et préparent leur vengeance.

Le jeu des chaises musicales ne concerne pas uniquement les entraîneurs. Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid va également déclencher un certain nombre de mouvements sur le marché des transferts cet été. Officialisée lundi soir, la signature du capitaine de l’Equipe de France au sein de la Casa Blanca va obliger le Paris Saint-Germain à réagir. Pour compenser une telle perte, le club parisien a activé plusieurs pistes et l’une d’entre elles mène à Heung-Min Son, la star sud-coréenne de Tottenham. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives depuis le début de la saison, Son coche toutes les cases pour rejoindre le PSG et son profil plait beaucoup à Luis Campos ainsi qu’à l’entraîneur Luis Enrique.

Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2025, le natif de Chuncheon représente une formidable opportunité de marché. Mais le président londonien Daniel Levy n’a pas l’intention de se laisser faire. D’abord, il va tenter le tout pour le tout afin de prolonger Heung-Min Son et s’il n’y parvient pas, sa piste n°1 pour le remplacer est un joueur également suivi… par le Paris Saint-Germain. Le Daily Express rapporte en ce milieu de semaine que Tottenham apprécie beaucoup le profil de Désiré Doué, auteur d’une belle saison au Stade Rennais et qui affiche des qualités prometteuses qui ont tapé dans l’oeil du PSG.

En cas de départ de Son, le club londonien pourrait accélérer pour s’attacher les services de la pépite bretonne, au nez et à la barbe des dirigeants parisiens. Un beau moyen de se venger d’un éventuel départ de Son même si du côté des supporters du club de la capitale, on serait sans doute ravi de voir échapper Désiré Doué si dans le même temps, Heung-Min Son venait à rejoindre le PSG. Reste maintenant à savoir ce que les clubs concernés réclameront pour leurs attaquants lors de ce mercato qui promet d’être explosif après le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.