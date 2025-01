Le PSG fait revenir ce joueur d'urgence et le vend ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Le Paris Saint-Germain s’apprête à rappeler le jeune Cher Ndour du Besiktas où il évoluait en prêt depuis le début de la saison. Il devrait être transféré dans la foulée chez un club de Serie A.

Le mercato hivernal du Paris Saint-Germain commence sérieusement à s’activer. D’un point de vue des renforts, le club de la capitale ne s’est offert « que » Khvicha Kvaratskhelia pour la coquette somme de 75 millions d’euros. Côté départs, les opérations sont plus difficiles à conclure. La faute à une ligne du règlement que le PSG n’a apparemment pas suffisamment anticipé. Désireux de prêter Randal Kolo Muani à la Juventus, Luis Campos doit d’abord trouver comment réduire le nombre total de joueurs prêtés. Et cela passe par d’autres dossiers, comme celui de Cher Ndour. Le milieu de terrain italien est proche d’être rappelé son prêt du Besiktas.

Première solution trouvée par le PSG

PSG : Adieu Skriniar, son avion a quitté Paris ! https://t.co/7qZraHT1P4 — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain est sur le point de rompre le prêt qui lie Cher Ndour au Besiktas. Le jeune milieu de terrain réalisait pourtant une première partie de saison intéressante. L’international espoirs italien s’apprête donc à revenir à Paris après six mois passés en Turquie. Toutefois, le plaisir de retrouver la capitale parisienne ne sera pas long. En effet, le journaliste italien spécialisé dans le mercato ajoute que le natif de Brescia devrait être vendu définitivement dans la foulée. Des clubs italiens sont intéressés à l’idée de recruter celui qui a remporté le championnat portugais avec le Benfica en 2023.

Le compte X PSG Reporter va même plus loin en donnant l’identité de ces écuries transalpines. Le PSG est apparemment en négociations avancées avec le club de Bologne et la Fiorentina. Il ne reste plus qu’à conclure l’accord. Concernant les problèmes de règlement rencontrés, Paris va devoir désormais s’appliquer à vendre deux joueurs prêtés de plus de 21 ans afin de permettre le départ de Randal Kolo Muani.