Le PSG est un ogre financier, ce chiffre est effrayant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'arrivée de QSI en 2011, le PSG n'a pas cessé de grandir. Si les résultats sportifs ne suivent pas toujours en Europe, force est de constater que la marque du club marche très bien.

Le PSG veut faire partie des plus grands clubs du monde. Son objectif sportif ? Remporter la Ligue des champions. Le club de la capitale court toujours après son premier sacre dans la reine des compétitions européennes. En attendant, Qatar Sport Investiments voulait développer la marque du mieux possible à travers le monde. Cela passait notamment par le recrutement de grands noms pour gagner en visibilité. A l'étranger, la marque PSG est désormais établie. Et si tout ne se passe pas forcément comme prévu d'un point de vue sportif, les champions de France font quand même partie du gratin mondial. Pour preuve, la place du PSG dans les équipes sportives les plus valorisées au monde.

Le PSG dans le gratin mondial

Le Paris Saint-Germain est la franchise de sport la plus dynamique au monde selon le magazine @Forbes. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2023

Comme à son habitude et pour l'année en cours, Forbes a dévoilé le top 50 des équipes sportives les plus valorisées du monde. Pour l'année 2023, le PSG se classe à la 36e place avec une valorisation estimée à 4,21 milliards de dollars. De quoi se féliciter pour le club de la capitale, qui n'a pas tardé à communiquer sur le sujet : « Le PSG est la franchise de sport qui progresse le plus vite de l’élite mondiale. En atteignant la 36e place, le PSG signe une progression de 12 places par rapport à 2022, la plus forte enregistrée par l’étude sur une année. Cette tendance se confirme sur le long terme, le Paris Saint-Germain est la franchise de sport avec la plus forte croissance en valeur sur cinq ans (+334%) ».

A noter que ce classement est dominé par des écuries de NFL et de NBA. A la première place, on retrouve les Dallas Cowboys (NFL, valorisation à 9 milliards de dollars) devant les New York Yankees (Base-ball, 7,1 milliards de dollars) et les Golden State Warriors (NBA, 7 milliards de dollars). Au niveau purement football, le PSG est le septième club de ce top 50 derrière le Real Madrid (11e, 6,7 milliards), Manchester United (13e, 6 milliards), le FC Barcelone (18e, 5,508 milliards), Liverpool (20e, 5,288 milliards), Manchester City (23e, 4,99 milliards) et le Bayern Munich (24e, 4,86 milliards).