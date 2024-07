Le PSG en guerre avec le Real pour un crack de 16 ans

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est plus que jamais sur tous les fronts cet été sur le marché des transferts. Les fans et observateurs attendent du lourd, comme à chaque intersaison.

Luis Enrique veut du renfort, et vite ! L'entraineur espagnol a déjà une idée bien précise des joueurs qu'il veut et attend désormais que sa direction fasse le travail pour les signer. Cela n'est pas chose aisée au vu des montants demandés par les clubs lors des négociations. Tout devrait néanmoins se décanter rapidement, alors que le groupe parisien a déjà repris l'entrainement. En plus des pistes pour cet été, le PSG va également devoir placer ses pions dans d'autres dossiers qui reviendront sur la table dans les mois à venir. Un joueur plait particulièrement au club de la capitale : Franco Mastantuono.

Mastantuono, le PSG est bien là

Lors d'une interview accordée à Olé, son agent, Augusto Fernandez, a en effet avoué que le club de la capitale faisait le forcing pour le jeune milieu offensif (16 ans) de River Plate. Mais le PSG est loin d'être le seul club intéressé. C'est aussi le cas du Real Madrid : « Il est normal qu’un club comme le Real parte à la recherche d’un joueur comme franco. Pour son âge et sa personnalité, il est très attractif pour Madrid. Mais l'Atlético, Barcelone et le PSG sont aussi dessus. Mais force est de constater que son envie est de jouer à River Plate et de continuer à faire son trou. Je comprends que les gens parlent de lui, mais cela ne l'affecte pas. Et Dieu merci : tout le monde n’a pas cette capacité d’abstraction ». Sur sa lancée, son représentant indiquera également que l'objectif actuel est de négocier avec River un nouveau contrat, alors que ce dernier expirera en décembre 2026. Malgré son jeune âge de 16 ans, Franco Mastantuono a déjà la confiance de sa direction pour évoluer en équipe première. Nul doute qu'une fois prolongé, le club de Buenos Aires pourra alors fixer un prix important pour s'en séparer. Car la perspective d'évoluer en Europe, qui plus est dans un grand club, ne laissera pas indifférent le natif de Azul. Dans ce dossier, le PSG devra se montrer particulièrement ingénieux, surtout au vu de la concurrence. Dans le passé, Paris avait par exemple perdu la bataille face au Real Madrid pour Endrick.