Le PSG c’est l’Arabie Saoudite, il maudit ce joueur

En quittant l’AC Milan en tant que joueur libre pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021, Gianluigi Donnarumma a fait un choix très contesté en Italie et qui lui vaut toujours de multiples critiques aujourd’hui.

Formé à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’est imposé très jeune comme le gardien titulaire du club lombard. Dès 2015, celui qui est aujourd’hui le capitaine de l’Italie dispute son premier match en professionnels avec l’AC Milan alors qu’il n’a que 16 ans et 8 mois. Un record de précocité qui fait de lui une idole à San Siro, où l’on considère « Gigio » comme le futur capitaine de l’équipe pour de longues années. Seulement en 2021, Gianluigi Donnarumma quitte Milan libre de tout contrat, faute d’accord salarial avec ses dirigeants, et rejoint le Paris Saint-Germain. Une trahison aux yeux du peuple milanais, qui ne lui a toujours pas pardonné aujourd’hui.

La preuve, ce choix qui remonte pourtant à plus de trois ans est toujours critiqué. Interrogé par La Repubblica, Francesco Toldo, ancien gardien de l’AC Milan (1989-1992) a passé un savon à Gianluigi Donnarumma, et le PSG en prend pour son grade sans avoir rien demandé. « A sa place, je ne l’aurais jamais fait » explique l’ancien gardien italien avant de poursuivre. « Aller au PSG, ce n’est vraiment pas quelque chose que j’aurais pu faire. Pour des gens comme moi, ce qui comptait, c’était la passion et c’est tout. Aucun d’entre nous à l’époque n’aurait déménagé en Chine, en Arabie Saoudite ou ce genre de destination » a lancé celui qui s’y connait pourtant assez bien en trahison.

Donnarumma au PSG, une trahison difficile à avaler

Et pour cause, Toldo a rejoint l’Inter, près de dix ans après son passage à l’AC Milan... pas mal en termes de choix impopulaire. A n’en pas douter, ces propos ne manqueront pas de faire réagir en Italie, où Gianluigi Donnarumma est aujourd’hui le capitaine respecté de la sélection, malgré des critiques toujours présentes du côté de Milan, où son surnom de « Dollarumma » lui a longtemps collé à la peau en raison de son choix de rejoindre le PSG, principalement motivé par l’argent selon les supporters des Rossoneri. Dans les hautes sphères du club parisien, ce qui agacera certainement le plus est d’être comparé aux clubs chinois ou saoudiens. Pour un club ayant disputé une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, il y a de quoi être vexé.