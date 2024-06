Le PSG au Parc, les supporters grondent Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec la maire Anne Hidalgo, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi envisage sérieusement de quitter le Parc des Princes. Une hypothèse inconcevable pour les supporters parisiens qui ont écrit une lette ouverte pour les deux acteurs de cette négociation.

On a sans doute dépassé le stade du simple bluff. Face au mur nommé Anne Hidalgo, la maire qui refuse catégoriquement de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi menace de quitter le stade historique du Paris Saint-Germain. Le président du club francilien, déterminé à évoluer dans une enceinte avec une plus grande capacité, a entamé de sérieuses recherches pour trouver le site d’un éventuel écrin tout neuf. Ce feuilleton commence à inquiéter les fidèles du Parc. Avec le soutien de certaines personnalités sportives et culturelles comme Thibaut Pinot ou Paul Belmondo, des groupes de supporters parisiens (Collectif Ultras Paris, Groupe « Les 300 », Handicap PSG) ont donc écrit une lettre ouverte.

Les supporteurs du PSG appellent Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo à renouer le dialogue pour éviter un départ du club du Parc des Princes https://t.co/1rLiUqhtfu — Le Monde (@lemondefr) June 6, 2024

« Le Parc des Princes est en danger, ont alerté les fans dans ce courrier relayé par Le Monde. Plus le temps passe, plus la menace d’un départ du Paris Saint-Germain se précise. La situation de blocage est telle, entre les dirigeants et la mairie, qu’une issue négative est plus que jamais à craindre. En tant que supporters, nous ne pouvons nous y résoudre. En tant que supporters, nous voulons rester au Parc des Princes. Ce stade est notre maison, l’endroit où nous avons tout connu, les moments de bonheur comme les désillusions. Un départ constituerait une rupture majeure avec l’ADN et l’histoire du club. »

« Notre rêve n’est pas d’avoir la plus grande enceinte du monde, équipée des dernières technologies, ont-ils ajouté. L’aura d’un club ne se mesure pas uniquement à son chiffre d’affaires et au potentiel commercial de ses vedettes. C’est aussi, et surtout, une affaire de passion et de transmission. D’identité, aussi. Or le Paris SG a la sienne, à jamais indissociable du Parc. Partir serait une déchirure. Comment imaginer le principal club parisien évoluant hors de la capitale, même à quelques kilomètres ? »

Une solution proposée

« Bien sûr, il faut que ce stade évolue. Il existe une solution pour le moderniser et l’agrandir, notamment en faisant “descendre” les deux virages à proximité des buts. Notre souhait est donc que les différentes parties renouent le dialogue en ce sens. (...) Nous demandons au président du Paris Saint-Germain, de renoncer à son projet de quitter le Parc et la capitale. Nous appelons la maire de Paris, Mme Hidalgo, et les différentes composantes du conseil municipal à tout mettre en œuvre pour permettre un agrandissement qui accompagnerait l’essor du club », ont réclamé les groupes de supporters inquiets à l'idée de subir les conséquences d'une guerre d'ego.