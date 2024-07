Le PSG abandonné, le départ de Messi a fait mal

Dans : PSG.

Longtemps focalisé sur les stars, le Paris Saint-Germain a changé de politique. Le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi accorde moins d’importance au bling-bling. Il n’empêche que les départs de certains joueurs vedettes comme Lionel Messi ont des conséquences négatives.

Même s’il n’était pas souhaité, le départ de Kylian Mbappé ne fait que conforter le Paris Saint-Germain dans son changement de politique. Le club de la capitale, longtemps attiré par des stars, s’est tourné vers un projet plus humble. L’objectif est de bâtir un groupe davantage basé sur la jeunesse et le collectif. C’est d’ailleurs l’un des arguments présentés à Arctos Partners, actionnaire des Parisiens depuis décembre dernier.

Une manière de tourner la page après cette ère destinée à faire connaître le Paris Saint-Germain à l’échelle mondiale. Sans parler de la promotion de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La mission a parfaitement été accomplie. Sauf qu’en interne, certains dirigeants constatent le vide laissé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Les plus inquiets craignent des conséquences négatives sur les plans de l’attractivité, du marketing et de la communication. La preuve, L’Equipe souligne la baisse soudaine du nombre d’abonnés sur la page Instagram du Paris Saint-Germain après la séparation avec la Pulga l'été dernier.

Ils sont partis avec Messi

Le pensionnaire du Parc des Princes a perdu 6 millions d’abonnés, passant de 70,4 millions à 64,1 millions de fans sur le réseau social, soit une baisse de 9%. C’est dire la popularité de l’Argentin qui avait immédiatement emmené ses abonnés avec lui à l’Inter Miami. Plusieurs départements au sein du Paris Saint-Germain sont donc attentifs au recrutement estival pour savoir si un nouveau venu sera capable d’augmenter la cote du club. Car dans l’effectif de Luis Enrique, plus personne ne peut servir de tête d’affiche, pas même le jeune Warren Zaïre-Emery qui a pourtant été exposé.