Le PSG a trouvé l’anti-Neymar, Luis Enrique l’adore

Par Eric Bethsy

Souvent absent du onze de départ, Kang-in Lee a pourtant la cote auprès de Luis Enrique. L’entraîneur du Paris Saint-Germain apprécie beaucoup le profil du milieu polyvalent. D’autant que le Sud-Coréen n’est pas du genre à se laisser tenter par les sorties nocturnes dans la capitale.

Trois jours après la victoire arrachée contre Gérone (1-0) en Ligue des Champions, Luis Enrique devrait opérer des changements à Reims ce samedi. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a décidé de ménager son latéral droit Achraf Hakimi, tient l’opportunité de donner du temps de jeu à certains joueurs moins utilisés. Kang-in Lee pourrait en profiter pour débuter cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1. Même s’il n’apparaît pas toujours dans le onze, le milieu polyvalent plaît beaucoup à Luis Enrique.

Ce vendredi, l’Espagnol n’hésitait pas à complimenter le talentueux gaucher. « Je suis très heureux de l'avoir, confiait l’ancien sélectionneur de la Roja. C'est un joueur très spécial, différent des autres. Il peut jouer en attaque comme au milieu de terrain, il est très polyvalent. C'est un joueur qui est en forme physiquement et très bon techniquement. » Autre critère important aux yeux de Luis Enrique, Kang-in Lee n’est pas du genre à se laisser tenter par les sorties nocturnes dans la capitale.

Kang-in Lee fait l'unanimité au PSG

L’ancien joueur de Majorque veut se donner toutes les chances de réussir au Paris Saint-Germain et évite les distractions hors de chez lui. Le quotidien Le Parisien le décrit comme un joueur qui ne vit que pour le football. Rien à voir avec d’autres éléments passés par le club francilien comme Marco Verratti ou Neymar, avec qu’il s’entendait bien. En réalité, Kang-in Lee partage de bonnes relations avec tout le vestiaire grâce à son humour. On peut dire que le milieu formé à Valence fait l’unanimité. Y compris auprès de la direction qui s’est opposée à son départ cet été, lorsque Naples et l’Arabie Saoudite ont tenté de l’attirer.