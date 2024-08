Le PSG a la survie de la Ligue 1 entre les mains

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Malgré la fin de la crise des droits TV, le football français n’est pas sorti d’affaire. Le principal diffuseur de la Ligue 1 DAZN a peu de chances d’atteindre ses objectifs. A moins que le Paris Saint-Germain décide de frapper fort.

Difficile d’estimer les premiers chiffres de DAZN. Mais pendant le match d’ouverture de la saison de Ligue 1 entre Le Havre et le Paris Saint-Germain (1-4) vendredi soir, les commentaires sur les réseaux sociaux ne faisaient que confirmer la tendance. Nombreux sont ceux qui refusent de s’abonner à la plateforme pour 39,99 euros, ou 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an. Le tout sans compter les 15 euros à verser à beIN Sports qui diffuse un match par journée. Autant dire que DAZN fonce vers un fiasco. Pour David Douillet, la seule solution peut venir du Paris Saint-Germain.

La L1 a besoin de stars au PSG

« Il faut le dire, c'est une chance d'avoir le niveau d'investissement du PSG dans notre championnat, s’est réjoui le chroniqueur de RMC. C'est un miracle. Il n'y a qu'eux qui sont capables d'aller chercher des stars et d'amorcer cette pompe, or ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions ? Oui, il y a de ça aussi. Mais on a des personnes qui ont des responsabilités quant à la négociation des droits TV et qui n'y arrivent pas. Ils ont fait des choix qui se sont avérés médiocres, c'est tout. Il faut quand même le dire. »

Ce qui explose ce soir c’est pas les abonnés à dazn c’est le piratage ..

La LFP et dazn sont devenus les promoteurs du piratage … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 16, 2024

« Une fois que c'est dit, comment on s'en sort ? On s'en sortira peut-être encore avec ce club qui aura peut-être le courage d'investir sur de grosses pointures et d'essayer de réamorcer cette pompe, a envisagé l’ancien judoka. Aujourd'hui, si tu veux regarder l'intégralité de la Ligue 1, tu dois dépenser à peu près 50 euros par mois. Est-ce que tu es en capacité, et est-ce que tu as envie de dépenser 50 euros par mois avec ce que tu as sur le terrain ? » Beaucoup ont fait leur choix et privilégient le piratage.