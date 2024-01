Le Barça écarté, Kimmich fonce vers le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain a pris la température auprès du Bayern Munich au sujet de Joshua Kimmich. Les Bavarois ne souhaitent évidemment pas s’en séparer cet hiver. Mais la porte devrait s’ouvrir l’été prochain pour le club francilien, décrit comme la destination la plus probable de l’Allemand.

Le Paris Saint-Germain s’est lancé sur une piste audacieuse, pour ne pas dire vouée à l’échec. Dans ses discussions avec le Bayern Munich pour le prêt avec option d’achat de Nordi Mukiele, le club de la capitale a glissé le nom de Joshua Kimmich. Le champion de France en titre aimerait conclure un échange en ajoutant une certaine somme d’argent. Sans surprise, le cador de Bundesliga ferme catégoriquement la porte au départ de son joueur cet hiver. L’entraîneur Thomas Tuchel et ses dirigeants n’accepteront pas de transférer l’un des éléments les plus importants de leur équipe en plein milieu de la saison.

Kimmich discute déjà avec le PSG

En revanche, la situation deviendra beaucoup plus favorable au Paris Saint-Germain l’été prochain. Rappelons que Joshua Kimmich arrivera à un an de la fin de son contrat. Un bail que l’Allemand refuserait de prolonger en raison de ses doutes sur le projet sportif du Bayern Munich. Pour le moment, un accord entre la direction bavaroise et le milieu ou latéral droit n’est absolument pas d’actualité. Ce qui annonce un probable transfert au terme de la saison afin d’éviter un départ libre en 2025.

Concernant le dossier Kimmich, comme vous le savez, le FC Barcelone suit le dossier avec intérêt pour l'été prochain. Le joueur, selon Bild, a une préférence pour Barcelone ou Manchester City.



Pour le moment, il n'y a rien de nouveau en ce sens. Le FC Barcelone ne s'est pas… — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 10, 2024

Et selon la tendance évoquée par Sky Germany, en cas de séparation avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich se dirige tout droit vers le Paris Saint-Germain. L’international allemand aurait déjà entamé des discussions avec le pensionnaire du Parc des Princes, présenté comme le seul véritable candidat à sa signature dans la mesure où le FC Barcelone, prétendant de longue date, n’a pas les moyens de l’accueillir. Le Barça ne pourrait le recruter qu’en cas de départ libre l’année prochaine. D’ici là, Joshua Kimmich ne sera sans doute plus disponible, lui que l'on annonce également sur les tablettes de Manchester City.