LdC ‍: Le PSG tue le suspense, City en grand danger

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La soirée est folle pour les fans de football ce mercredi avec 18 matchs de Ligue des Champions en même temps.

Et comme on pouvait l'imaginer, cette nouvelle formule offre une ultime soirée riche en buts et en enseignements. En déplacement à Stuttgart lors de cette dernière journée, le Paris Saint-Germain a tué le suspense en seulement 45 minutes. Les hommes de Luis Enrique sont devant à la mi-temps (3-0) grâce à un doublé de Dembélé et à un but de Barcola et sauf catastrophe seront donc présents en barrages. On ne peut pas en dire autant pour l'instant de Manchester City, virtuellement éliminé à la mi-temps puisque l'équipe de Pep Guardiola est menée à domicile face à Bruges (0-1). A la pause, Lille mène contre Feyenoord (2-1) tandis que Monaco et Brest sont en difficultés face à l'Inter (2-0) et au Real Madrid (1-0).

Les principaux résultats à la mi-temps

Brest - Real 0-1

Inter - Monaco 2-0

Lille - Feyenoord 2-1

Manchester City - Bruges 0-1

Stuttgart - PSG 0-3

35 - Paris n'avait plus mené 3-0 aussi rapidement dans un match de Ligue des Champions (34:01) depuis le 2 octobre 2013 contre Benfica (29:56). Présent. pic.twitter.com/SAiZVwsZxm — OptaJean (@OptaJean) January 29, 2025