LdC ‍: Le PSG a le pire tirage, Al-Khelaïfi est heureux

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Gros tirage au sort pour le PSG en Ligue des Champions, mais pas de quoi freiner l'enthousiasme de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui les belles affiches font son bonheur.

Le PSG est désormais fixé sur ses futurs adversaires de la phase de la saison régulière, comme l’appelle désormais l’UEFA. Et le champion de France va avoir fort à faire avec Manchester City et le Bayern Munich comme ténors à affronter, mais aussi des formations comme l’Atlético de Madrid, Arsenal et le PSV Eindhoven. Un sacré programme alors qu’il faudra au moins cinq victoires en huit matchs pour être sûr de continuer l’aventure. Pas de quoi déranger Nasser Al-Khelaïfi, ravi de cette nouvelle formule même si pour l’occasion, son club n’est pas vraiment gâté.

Le pire tirage possible

🎙️ Nasser Al-Khelaïfi : « C'est magnifique pour les supporters »



Le Président du Paris Saint-Germain est revenu sur le tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Champions League. ⤵️#UCLdraw — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2024

« C'est bien, on aime cette compétition, la meilleure compétition au monde. Pour nous, on aime jouer ça, c'est magnifique pour les supporters. On a un tirage au sort fort, c'est sûr, je pense que c'est le plus difficile, mais je pense que tout le monde est vraiment motivé. Moi le premier, très motivé pour ce format. Quand l'UEFA a changé le format, on est très excité pour jouer cette compétition. C'est magnifique », a estimé le président du PSG, persuadé que cette nouvelle formule va permettre de vivre une première partie de saison plus palpitante que d’habitude, en évitant des phases de poules où les sorts sont jetés dès le troisième ou le quatrième match parfois, et où les gros bras européens ne craignent pas grand chose.