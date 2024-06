La tuile pour Scalvini, l'Euro et le PSG s'envolent

En quête d’un nouveau défenseur central en vue du prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain avait coché le nom de Giorgio Scalvini, mais l’Italien vient de se blesser gravement avec l’Atalanta…

C’est un coup dur qui va faire mal à l’Italie, à l’Atalanta Bergame, mais aussi au club de la capitale française. Sorti sur blessure à la fin du dernier match de la saison en Serie A, lors de la défaite de son Atalanta face à la Fiorentina ce dimanche (2-3), Giorgio Scalvini est blessé au genou. Alors qu’une suspicion de rupture des ligaments croisés est évoquée de l’autre côté des Alpes, Scalvini va de manière quasiment certaine rater l’Euro avec son pays, mais aussi le début de la saison prochaine. Et c’est là où le bât blesse pour le PSG… À la recherche d’un défenseur central pour l’été prochain, Paris avait coché le nom de Scalvini, auteur d’une grosse saison chez les vainqueurs de l’Europa League.

🚨🇮🇹 Italy and Atalanta centre back Giorgio Scalvini could miss Euro 2024 as he’s suffered a knee injury.



In case of ACL injury, Scalvini would miss the Euros and the first part of the upcoming season. pic.twitter.com/kSrpufOoh0