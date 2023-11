L'infirmerie du PSG fait le plein, une recrue joue très gros

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé au Paris Saint-Germain dans la peau de l'un des meilleurs défenseurs de la Serie A, Milan Skriniar peine encore à afficher un rendement séduisant. Avec les nombreuses blessures dans le secteur défensif, le Slovaque va devoir relever son niveau de jeu.

Patron de la charnière à l'Inter Milan, Skriniar a beaucoup plus de mal au PSG. Souvent pris de vitesse, pas spécialement impérial dans son placement ou dans les airs, le joueur de 28 ans est victime de quelques erreurs inhabituelles. Avec la longue blessure de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar a été immédiatement propulsé comme titulaire indiscutable, malgré des prestations justement plus que critiquables. De plus, le club de la capitale vient d'annoncer via un communiqué que Danilo Pereira était victime d'une lésion de l’ischio jambier droit. Son indisponibilité est actée jusqu'à la fin de la prochaine trêve internationale. Skriniar n'aura donc absolument pas le droit à l'erreur car Luis Enrique ne sera pas en mesure de le remplacer.

Le PSG décimé, Skriniar a une dernière chance

Cela fait depuis déjà plusieurs années que le PSG suit la progression de Milan Skriniar. Le défenseur a finalement rejoint Paris, libre l'été dernier, mais aussi en sortant d'une période de convalescence qui lui a fait visiblement perdre de son mordant d'antan. Le PSG va disputer trois matchs avant cette fameuse trêve, dont une rencontre cruciale face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Skriniar va devoir sortir une prestation aboutie pour sécuriser sa place. Car lorsque les joueurs blessés vont revenir, comme Kimpembe, Danilo ou même Nuno Mendes pour laisser l'axe à Lucas Hernandez, le capitaine de la Slovaquie sera mis en rude concurrence et pourrait se retrouver sur le banc en cas de nouvelle disasterclass. Skriniar est particulièrement critiqué sur les réseaux sociaux ou dans la presse, notamment par les supporters parisiens. C'est le moment pour lui de faire mentir ses détracteurs.