Kolo Muani prévient, il est chez lui au PSG

Par Alexis Rose

Dernier renfort du mercato estival du Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani arrive avec de très grandes ambitions dans son nouveau club.

Actuellement présent dans le groupe de Didier Deschamps pour le premier rendez-vous international de la saison, Randal Kolo Muani a pu revoir le Parc des Princes avec les Bleus, après y avoir joué avec Nantes. Mais à la reprise de la Ligue 1, c’est bien avec le maillot du PSG que l’attaquant de 24 ans va fouler la pelouse du Parc. Suite à de très longues négociations entre Paris et son ancien club de Francfort, l’ancien Canari a effectivement été transféré au PSG dans les toutes dernières heures du marché d’été. Arrivé dans le cadre d’un transfert de plus de 90 millions d’euros, RKM a donc finalement été la cerise sur le gâteau du mercato, après les arrivées d’Ugarte, Dembélé, Lucas Hernández, Barcola, Skriniar, Asensio ou Ramos. Devenu le troisième joueur le plus cher de l’histoire de Paris derrière Neymar et Mbappé, Kolo Muani arrive en tout cas avec zéro pression.

« Je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot »

La première interview de 𝐑𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥 𝐊𝐨𝐥𝐨 𝐌𝐮𝐚𝐧𝐢 en Rouge et Bleu ❤️💙



Le nouvel attaquant du @PSG_inside a répondu aux questions des médias du club 💬 pic.twitter.com/txQPpsHVcI — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 6, 2023

« Je suis très content, très fier d’être ici. Et puis j'ai vu que le Président a fait beaucoup de choses pour que je puisse venir et je suis très fier d'être là. C'est un club que je supportais quand j’étais petit, et c'est là où j'ai grandi. C'est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d'essayer d'aller le plus loin possible avec le club qu'on aime. Et puis je suis content de voir ce que le coach met en place avec cette nouvelle équipe et ce projet qui m'attire énormément. Maintenant il faut se mettre au boulot ! Je sais que le club a envie de soulever énormément de trophées et je pense que je suis prêt pour aider mes coéquipiers à aller le plus loin possible. Je suis quelqu’un qui se donne à fond sur le terrain. Donc je serai prêt à̀ mourir pour ce maillot. Ça fait toujours plaisir de venir dans un club où des amis jouent et évoluer avec eux », a lancé, sur le site du PSG, Kolo Muani, qui rêve d’aller loin en Ligue des Champions avec le PSG aux côtés notamment de son ami Kylian Mbappé.