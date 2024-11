Kolo Muani et le PSG, le bonheur est dans le prêt ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La situation de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain n'est pas si claire que cela. L'attaquant des Bleus pourrait bouger et dès le prochain mercato d'hiver afin de se relancer.

Sans être désagréable avec lui, il est désormais clair que Luis Enrique a fait de Randal Kolo Muani l'un des remplaçants les plus chers du football européen. Recruté pour 90 millions d'euros à Francfort en 2024, l'ancien Nantais doit se contenter de bribes de matchs sous les ordres du technicien du PSG, là où Didier Deschamps lui fait plus régulièrement confiance en équipe de France. Cependant, ce statut n'empêche pas RKM de rester droit dans ses bottes, le joueur de 25 ans ne pleurnichant pas sur les réseaux sociaux. Ce mercato d'hiver 2025 qui se profile devrait marquer un tournant dans sa carrière parisienne comme le confirme Le Parisien. A la veille d'un match choc contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain entrouvre la porte à celui qui n'a pas réussi à devenir le buteur tant attendu.

Kolo Muani prêté au mercato d'hiver

Sous contrat avec les champions de France jusqu'en 2028, Randal Kolo Muani ne devrait pas être définitivement transféré en janvier prochain. Mais l'idée d'un prêt sans option d'achat est désormais dans l'air du côté de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, lesquels savent que leur attaquant français attire la convoitise. « De nombreux clubs européens ont récemment pris des renseignements sur sa situation », confirme Marc Mechenoua dans les colonnes du quotidien francilien. Pour l'instant, rien n'a été définitivement tranché, car si Randal Kolo Muani est prêté cet hiver, il est évident que Luis Enrique exigera la venue d'un nouvel attaquant, l'entraîneur espagnol du PSG étant conscient comme tout le monde des lacunes de son équipe dans ce secteur. Surtout au moment où Bradley Barcola traverse à son tour un énorme trou d'air.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

De son côté, Randal Kolo Muani ne veut pas tourner immédiatement la page Paris Saint-Germain, ou du moins pas encore. L'attaquant international a beau avoir des statistiques faméliques avec son club cette saison (2 buts et 425 minutes de temps de jeu), il pense toujours pouvoir inverser la tendance et ne souhaite donc pas un départ définitif dès janvier. Mais RKM ne refusera pas de partir quelques mois afin de retrouver le chemin des terrains de manière plus régulière qu'actuellement. Un prêt sans option d'achat serait donc un deal gagnant-gagnant, même si l'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des champions peut encore changer la donne dans ce dossier.