Kang-in Lee arrive au PSG, le dossier est bouclé

Après Lucas Hernandez, qui a signé son contrat vendredi, ce que le PSG n'a pas encore officialisé, le deuxième renfort parisien de ce mercato devrait s'appeler Kang-in Lee.

Agé de 22 ans, Kang-in Lee, l’international sud-coréen, va bien rejoindre le Paris Saint-Germain en provenance de Majorque, comme cela a été évoqué il y a quelques semaines. Les négociations entre le club espagnol, les dirigeants du PSG et Kang-in Lee ont bien avancé. Au point même que ce dimanche, Fabrizio Romano annonce que le milieu offensif asiatique a déjà passé sa visite médicale, préalable indispensable à son transfert, et que les deux clubs impliqués dans l’opération ont trouvé un accord verbal. Il reste désormais à finaliser l’opération et à communiquer sur ce sujet.

All parties involved in Kang-in Lee move to Paris Saint-Germain remain confident on deal to be completed soon. 🔴🔵⏳ #PSG



Medical tests already completed, verbal agreement in place between the two clubs — waiting to get it signed. pic.twitter.com/WumucGW9aA