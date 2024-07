Julian Alvarez au PSG, un joueur à 123ME bloque tout

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain ne masque pas son désir de faire signer Julian Alvarez. Cependant, le PSG n'est pas le seul à vouloir l'international argentin de Manchester City et la concurrence est solide.

A 24 ans, et malgré un palmarès international colossal avec l'Argentine, Julian Alvarez estime ne pas avoir assez de temps de jeu sous les ordres de Pep Guardiola. Et même s'il a encore quatre ans de contrat avec les champions d'Angleterre, l'attaquant a fait savoir aux dirigeants de Manchester City qu'il souhaitait avoir des garanties ou alors obtenir un bon de sortie lors de ce mercato 2024, sachant que sa valeur est estimée à 90 millions d'euros. Ayant pris connaissance de cette situation, le Paris Saint-Germain a flairé la possible bonne opération, et Luis Campos s'est rapproché de l'entourage de Julian Alvarez pour savoir s'il était prêt à dire oui aux champions de France. Mais avant même de connaître les vraies intentions de l'attaquant argentin, le PSG doit composer avec Manchester City et d'autres clubs.

Joao Felix proposé à Manchester City

Ce samedi, le site spécialisé anglais HITC révèle qu'un concurrent sérieux s'est fait connaître pour le PSG, et il s'agit de l'Atlético de Madrid. Afin de convaincre Pep Guardiola de lâcher son joueur, mais aussi pour participer très largement à son financement, les Colchoneros ont fait savoir à Manchester City qu'ils étaient favorables à ce que Joao Felix soit inclus dans la transaction. Acheté pour la somme record de 127 millions d'euros à Benfica en 2019, l'attaquant international portugais, dont la carrière est gérée par Jorge Mendes, a encore cinq ans de contrat avec le club madrilène.

Ayant déjà évolué en Premier League, puisqu'il avait été prêté à Chelsea pour six mois début 2023, Joao Felix sort d'une saison encore une fois décevante avec le Barça, et visiblement, l'Atlético de Madrid est prêt à s'en séparer si en contrepartie Julian Alvarez signe. Face à cela, le Paris Saint-Germain n'a pas réellement d'argument à mettre en face, même si Nasser Al-Khelaifi a la possibilité d'accorder un gros salaire au joueur argentin, ce que l'Atlético ne pourra pas faire.