Julian Alvarez au PSG et Haaland au Barça, l’info explosive ‍!

Par Corentin Facy

C’est un secret de polichinelle, le PSG est très intéressé par l’attaquant de Manchester City, Julian Alvarez. Mais l’avenir de l’international argentin est étroitement lié à celui d’Erling Haaland.

Considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la planète, Julian Alvarez n’est pas pour autant un titulaire indiscutable à Manchester City. Il faut dire qu’en face de lui, l’ex-attaquant de River Plate a un sacré concurrent en la personne d’Erling Haaland, lui aussi considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Pep Guardiola a chaque week-end des choix cornéliens à effectuer pour composer son attaque et si en début de saison, il avait fait cohabiter ses deux n°9, il a très vite changé d’avis en revenant à un dispositif à un seul avant-centre. Un choix dont Julian Alvarez a fait les frais, ce qui a augmenté ses envies d’ailleurs. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, à l’affût depuis plusieurs mois dans le dossier du buteur argentin puisque l’état-major parisien est très intéressé par ce dernier.

L’Atlético de Madrid est également sur les rangs et le Manchester Evening News a fait un point complet sur l’avenir des deux attaquants citizens à moyen terme. Le média spécialisé croit savoir que le mercato estival a peu de chances de provoquer un tremblement de terre à Manchester City, qui souhaite conserver l’ossature de son effectif… y compris dans le secteur offensif. Concrètement, le champion d’Angleterre en titre n’a pas l’intention de se séparer ni de Julian Alvarez, ni d’Erling Haaland, ce qui mettrait fin aux espoirs du PSG… pour cet été. Dans un an en revanche, un gros bouleversement est possible.

Pas de départs pour Haaland et Alvarez avant 2025

Le Manchester Evening News croit savoir qu’Erling Haaland pourrait ouvrir la porte à un départ en 2025 et que le FC Barcelone est une destination plus que plausible. D’ici un an, il sera grand temps pour le club catalan de songer à la succession de Robert Lewandowski et le profil de l’international norvégien fait l’unanimité en interne. Un départ d’Erling Haaland pourrait motiver Julian Alvarez à l’idée de rester à Manchester City mais paradoxalement, le média britannique nous apprend que l’attaquant argentin pourrait lui aussi partir dans un an et que dans ce cas, le PSG sera toujours à l’affût pour rafler la mise.

Une petite révolution se prépare donc à Manchester City avec un renouveau surprenant en attaque en 2025. A court terme en revanche, la belle idée Julian Alvarez est à ranger au fond d’un tiroir pour l’état-major parisien même si en période de mercato, il convient de rester très prudent.