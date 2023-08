Jorge Mendes patron du PSG, un agent accuse ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début du mercato, un reproche est fait à Luis Campos, celui de recruter en masse des joueurs de son ami Jorge Mendes. Un agent de plus en plus puissant au PSG, ce qui ne manque pas de faire jaser.

Keylor Navas, Danilo Pereira, Vitinha, Renato Sanches, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Warren Zaïre-Emery… Ce n’est pas la liste des joueurs du Paris Saint-Germain mais la liste des joueurs représentés par Jorge Mendes au sein du club de la capitale. Une liste sans fin qui interroge quand on sait que les plus grands dirigeants du football européen à l’instar de Florentino Pérez fixent généralement une limite de trois ou quatre joueurs par agent au sein d’un seul et même effectif afin d’éviter les conflits d’intérêt et les prises de pouvoir d’un homme.

Au Paris Saint-Germain, Jorge Mendes est de plus en plus influent. C’est un fait indéniable et cela commence à faire jaser. Du côté des supporters et des observateurs bien sûr… mais également dans le milieu des agents. Dimanche soir, Mohammed Kudus a officiellement quitté l’Ajax Amsterdam pour s’engager en faveur de West Ham pour une somme avoisinant les 40 millions d’euros. A la recherche de deux joueurs offensifs, le Paris Saint-Germain aurait pu miser sur le Ghanéen de 23 ans, qui sort d’une saison aboutie aux Pays-Bas. Mais le club de la capitale a rejeté ce dossier malgré des discussions amorcées il y a quelques semaines.

L'agent de Mohammed Kudus balance sur le PSG

Sur son compte Twitter, la représentante de Mohammed Kudus a balancé un énorme pavé dans la marre en indiquant qu’il fallait sans doute s’appeler Jorge Mendes et non Jen Mendelewitsch pour discuter avec le club de la capitale et y placer certains de ses joueurs. « C’est pas faute d’avoir proposé … visiblement avoir les mêmes initiales que l’agent maison ça n’a pas suffi » a publié l’agente de Mohammed Kudus, qui aurait sans doute aimé envoyer son poulain au Paris Saint-Germain plutôt qu’à West Ham. Mais la direction sportive du PSG incarnée par Luis Campos a refusé. Une nouvelle accusation à l’encontre du « Jorge Mendes Saint-Germain » qui ne manquera pas de faire réagir alors que le PSG cible Bradley Barcola en cette fin de mercato, le joueur de l’OL étant représenté… par l’agent portugais.