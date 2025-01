Joao Neves Ballon d’Or, le PSG s’enflamme

Dans : PSG.

Le PSG tient son match référence de la saison, et Joao Neves en est le principal fait d'arme. Le Portugais a littéralement explosé contre Manchester City, provoquant la folie des supporters.

Buteur décisif face à Manchester City ce mercredi soir, Joao Neves a clairement explosé aux yeux du monde. Le milieu de terrain du PSG était auparavant connu pour son activité, et sa capacité à trouver ses attaquants quand ils sont lancés, comme ce fut notamment le cas avec Bradley Barcola en début de saison. Solide sur ses appuis, très combattif, précis dans ses passes et présent offensivement, le Portugais a récolté un légitime 8/10 dans L'Equipe pour sa prestation face à Manchester City. Le grand public et l’UEFA ne s’y sont pas trompés en l’élisant homme du match provoquant le chambrage de ses coéquipiers. L’ancien du Benfica a pris une nouvelle dimension sur ce match, et plus personne ne trouve à redire sur les 60 millions d’euros déboursés par Luis Campos cet été.

Joao Neves n'a que 20 ans

A seulement 20 ans, il forme avec Vitinha une paire lusitanienne de premier choix, et sa marge de progression semble encore énorme. De quoi emballer les supporters du PSG, pour qui leur club a peut-être en son sein un futur Ballon d’Or. Même s’il faut se méfier des propos lâchés après un gros match, Joao Neves fait saliver les fans parisiens. « Donnez vite le Ballon d’Or à Joao Neves », « je ne discute avec personne, Joao Neves futur Ballon d’Or », « Joao Neves m’a fait oublier Verratti », « On est d’accord, c’est niveau Ballon d’Or », « Joao Neves un jour c’est Ballon d’Or », ont lancé sur X de nombreux fans du PSG pour qui leur club a tiré le gros lot.

« Le Petit Prince du Parc, c'est lui. Il a produit un petit chef-d'oeuvre. Avec un engagement total, une justesse infinie dans ses orientations et un sens du décalage remarquable, il a harcelé les Anglais jusqu'au bout », a ainsi expliqué L’Equipe, pour qui il était difficile de faire mieux sur ce match. Et encore une fois, le Portugais n’a que 20 ans, ce qui laisse entrevoir un avenir radieux s’il continue sur cette voie. En tout cas, Luis Enrique a trouvé un joueur capable de hausser son niveau de jeu dans les grands matchs, et ce n’est pas si fréquent au PSG.