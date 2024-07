Il explose à l'Euro, le PSG le veut pour 58 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En raison de discussions lentes et compliquées avec ses interlocuteurs, le mercato du PSG peine à décoller, raison pour laquelle le club parisien pourrait aller droit au but dans le dossier Nico Williams.

Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain essuie refus sur refus et cela dans plusieurs dossiers. Que ce soit pour Rayan Cherki, Joao Neves, Xavi Simons, ou encore Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale peine à trouver des accords avec les clubs concernés. Cela a pour conséquence un début de mercato au ralenti pour le PSG, sans doute pas aidé par l’Euro et la Copa America. Dans les jours à venir, le champion de France en titre pourrait tout de même passer la seconde sur le marché des transferts, une nécessité alors que Luis Enrique attend du renfort et cela à plusieurs postes.

Nico Williams au PSG, c’est le cauchemar de Chelsea https://t.co/eOOqTy7TO9 — Foot01.com (@Foot01_com) June 24, 2024

La défense centrale et le milieu de terrain sont deux chantiers importants aux yeux de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui attend également un joueur offensif -au minimum- afin de compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. A ce poste, la priorité de Luis Enrique mais également de Luis Campos se nommait Khvicha Kvaratskhelia, auteur de deux belles saisons sous les couleurs de Naples et d’un Euro abouti avec la Géorgie. Mais sauf surprise, l’ailier gauche va rester en Italie, où son entraîneur Antonio Conte a mis son véto au départ de « Kvara ». Pour compenser ce coup dur, le PSG envisagerait de plus en plus fortement de lever la clause libératoire d’une autre star de l’Euro… Nico Williams.

Le PSG prêt à payer 58 ME pour Nico Williams ?

A en croire le site LiveFoot, le Paris Saint-Germain se lasse des négociations interminables avec les différents clubs européens pour les cibles évoquées plus haut dans l’article et pourrait se résoudre à conclure le dossier de l’international espagnol, bien plus simple en raison de sa clause libératoire à seulement 58 millions d’euros. Pour s’offrir Nico Williams, il n’y a donc pas besoin de s’assoir à la table des négociations avec l’Athletic Bilbao, une bénédiction pour le PSG… ou presque. Car encore faut-il que l’ailier gauche de la Roja souhaite rejoindre Paris, ce qui n’est pas certain du tout.

Ces derniers jours, l’intérêt du FC Barcelone a été évoqué avec insistance pour le frère d’Inaky Williams et rien ne dit que Nico a la volonté de signer au PSG. Pour le joueur de 21 ans né à Pampelune, l’idée de faire une ultime saison à Bilbao avant de rejoindre Barcelone a fait son chemin. Ce qui signifie que dans ce dossier aussi, Paris va devoir sortir les rames… mais cette fois pour convaincre le joueur, et non le club.